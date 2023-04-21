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ТАСС

Глава NASA рассказал о взаимодействии США и РФ по программе перекрестных полетов

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Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.
Источник изображения: Saul Loeb/ Pool via AP

Билл Нельсон считает, что сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе может стать моделью для развития двусторонних отношений

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. США профессионально и успешно взаимодействуют с Россией по программе перекрестных полетов, несмотря на конфликт на Украине. Об этом заявил в среду глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"В геополитике сегодня происходит аномалия. То, что мы видим на поверхности Земли, что делает [президент РФ Владимир] Путин на Украине, и все ужасные вещи, которые там происходят. И тем не менее у нас есть очень профессиональная и успешная программа для наших астронавтов и космонавтов", - сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Нельсон пояснил, что имеет в виду ситуацию, при которой американский астронавт проходит подготовку в Москве и летает на "Союзе", а российский космонавт тренируется в Хьюстоне и совершает полеты в США.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США во вторник глава NASA заявил, что сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе может стать моделью для развития двусторонних отношений в будущем.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает позитивным тот факт, что у РФ и США продолжается сотрудничество в пилотируемой космонавтике. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
NASA
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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