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РИА Новости

Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту

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Минобороны выпустило агитационный ролик о службе в ВС России по контракту

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в российских Вооруженных силах, он опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Героями 30-секундного видео стали охранник в супермаркете, фитнес-тренер и водитель такси.

"Разве таким защитником ты мечтал стать? Разве в этом твоя сила? Разве такой путь ты хотел выбрать?" — произносит голос за кадром.

В финале все трое мужчин стоят в военной форме в компании сослуживцев с полной выкладкой. В последние секунды ролика на экране появляется призыв "Ты же мужик. Будь им".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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