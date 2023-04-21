Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту

Минобороны выпустило агитационный ролик о службе в ВС России по контракту

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в российских Вооруженных силах, он опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Героями 30-секундного видео стали охранник в супермаркете, фитнес-тренер и водитель такси.

"Разве таким защитником ты мечтал стать? Разве в этом твоя сила? Разве такой путь ты хотел выбрать?" — произносит голос за кадром.

В финале все трое мужчин стоят в военной форме в компании сослуживцев с полной выкладкой. В последние секунды ролика на экране появляется призыв "Ты же мужик. Будь им".