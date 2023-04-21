Войти
ТАСС

Молдавия заявила, что сохраняет нейтралитет и не оказывает военную помощь Украине

217
0
-1
Флаги Молдавии
Флаги Молдавии.
Источник изображения: © Sputnik / Мирослав Ротарь

Министр обороны страны Анатолий Носатый опроверг информацию СМИ о поставках Киеву военной техники советского образца

КИШИНЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый опроверг информацию СМИ о поставках республикой Украине военной техники советского образца.

"Учитывая свой статус нейтралитета, Молдавия не поставляла военную технику, запасные части к ней или другую военную помощь Украине. Мы отправляли туда только гуманитарную помощь", - заявил министр в интервью телеканалу TVR Moldova в среду.

Ранее власти Украины попросили Молдавию рассмотреть возможность передачи шести самолетов МИГ-29, которые республика выставляла на продажу, однако получили отказ. При этом Носатый отмечал, что молдавские военные готовы помочь Украине в разминировании территорий после завершения конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Украина
Продукция
МиГ-29
Похожие новости
22.09.2021
Шагреневая кирза
01.02.2021
За изгнание из Ливии США огрызаются на Россию
11.10.2018
Кто помог американцам узнать все секреты МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 и Су-27?
09.10.2017
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
21.09.2017
Российские самолеты, оказавшиеся в руках Пентагона (Gli Occhi Della Guerra, Италия)
19.09.2017
Петля мертвая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх