Молдавия заявила, что сохраняет нейтралитет и не оказывает военную помощь Украине

Министр обороны страны Анатолий Носатый опроверг информацию СМИ о поставках Киеву военной техники советского образца

КИШИНЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый опроверг информацию СМИ о поставках республикой Украине военной техники советского образца.

"Учитывая свой статус нейтралитета, Молдавия не поставляла военную технику, запасные части к ней или другую военную помощь Украине. Мы отправляли туда только гуманитарную помощь", - заявил министр в интервью телеканалу TVR Moldova в среду.

Ранее власти Украины попросили Молдавию рассмотреть возможность передачи шести самолетов МИГ-29, которые республика выставляла на продажу, однако получили отказ. При этом Носатый отмечал, что молдавские военные готовы помочь Украине в разминировании территорий после завершения конфликта.