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ТАСС

США осуществили учебный пуск МБР Minuteman III

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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник изображения: © AP Photo / Airman 1st Class Ian Dudley/U.S. Air Force

Как уточнили в американских Космических силах, ракета не была оснащена боезарядом

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в среду утром провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщила база Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния.

"Командование глобального удара ВВС США и ВМС США осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте военной базы. Как следует из заявления, запуск был осуществлен в 05:11 по местному времени (15:11 мск). Ракета пролетела порядка 4,2 тыс. миль (свыше 6,7 тыс. км). В заявлении подчеркивается, что испытание носит рутинный характер и не было проведено в качестве реакции на "нынешние события в мире". 

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Страны
США
Проекты
Minuteman
Военные учения
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