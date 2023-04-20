Лула рискует утратить благосклонность Запада из-за критики НАТО по Украине

Handelsblatt: президент Бразилии Лула своими встречами с Лавровым и Си вызвал гнев Запада

Handelsblatt возмущен: президент Бразилии Лула стремится "набрать очки" у левых избирателей. Поэтому он критикует поставки западного оружия правящему в Киеве режиму. А на встречах с министром Лавровым и лидерами Китая говорит о доле вины Запада в творящейся трагедии. США и ЕС за такое мстят.

После государственного визита в Китай президент Бразилии принимает у себя российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Луле грозит опасность: он может утратить благосклонность Запада.

Не только официальные коммюнике отражают внешнеполитическую линию правительства президент Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva). О ней можно судить и по его импровизированным речам и интервью, а подчас и по чисто символическим жестам, с помощью которых Лула на своем третьем президентском сроке проводит внешнюю политику.

Например, так это происходит сейчас, сразу после его пятидневного визита в Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Президент Бразилии и самые главные министры его кабинета приняли у себя российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Российский политик именно с Бразилии начал свое турне по Латинской Америке, в ходе которого он посетит и авторитарных, недостаточно демократических правителей Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.

По окончании встречи со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой (Mauro Vieira) Лавров с удовлетворением отметил идентичность позиции Бразилии и России по украинской теме. "Оба наших государства выступают за многополярный мир, где учитываются интересы многих стран, а не только немногочисленных избранных", — сказал российский министр иностранных дел. Кроме того, он поблагодарил Бразилию за ее вклад в поиски решения конфликта на Украине.

Во время своих последних зарубежных визитов Лула не раз давал повод усомниться в том, что Бразилия все еще сохраняет нейтральную позицию по отношению к новым геополитическим конфликтам. Все чаще Лула демонстрирует понимание позиции России, которую мы считаем агрессором, а Украины, которую мы считаем жертвой. Он подчеркивает общность позиций с Китаем и негативно отзывается о США. Таким образом Лула действует в рамках определенной тактики. В чем же она состоит?

Именно США он считает силой, стоящей за боями и людским горем на Украине. "Необходимо, чтобы США прекратили поощрять эту войну", — сказал Лула в Абу-Даби.

Лула негативно отзывается о США

С нетерпением ожидаем возмущения со стороны Запада по поводу того, в чем Лула видит "разжигание войны" со стороны США и Европы. Он упрекает США и Европу за продолжающиеся поставки вооружения на Украину! Тем самым они, по его мнению, способствуют все новой и новой гибели людей вместо того, чтобы содействовать установлению мира. Лула постоянно намекает на то, что сам готов стать потенциальным переговорщиком в рамках "клуба мира", который будет вести дело к компромиссному окончанию конфликта. Однако пока это не вызвало сколько-нибудь достойной упоминания реакции ни на Западе, ни в России или Китае. (Автор, возможно, еще не знает, что президент Путин после заявлений Лулы пригласил его посетить Россию — прим. ИноСМИ.)

Вряд ли Украина согласится на то, чтобы Бразилия стала таким нейтральным посредником. Две недели назад Лула отправил своего советника по внешнеполитическим вопросам Селсу Аморима (Celso Amorim) в Москву, где того принял российский президент Владимир Путин. Приглашения украинского правительства Лула пока отвергает. Бразильский президент постоянно дает понять, что считает НАТО и, следовательно, США столь же ответственными за войну, как и украинское руководство.

Кроме того, Украине и Западу, вероятно, не понравится тот факт, что Бразилия увеличила импорт из России с 2020 года до 7,8 миллиардов в прошлом году, то есть более чем в три раза. Из России в Бразилию поступают, прежде всего, сельскохозяйственные удобрения.

Помимо этого, бразильский президент дает все более явственно понять, что считает США ответственными и за другие проблемы в мире. А вот мировые державы Китай и Россию он критиковать избегает.

Лула говорит о США во все более жестком тоне. Во время визита в Китай он сказал, что государства БРИКС, то есть Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, должны, наконец, отказаться от доллара как валюты для взаимных расчетов. Банк стран БРИКС — New Development Bank — он хочет укреплять как альтернативу Международному валютному фонду, который, по его словам, мешает развивающимся странам своей мелочной опекой.

Антиамериканизм как стратегия

В Китае Лула посетил IT-компанию Huawei, продемонстрировав тем самым, что Бразилия не нуждается в указаниях, какие технологии ей использовать. США обвиняют китайских производителей IT-продуктов Huawei и ZTE в шпионаже. Huawei эти обвинения отвергает.

77-летний Лула постоянно повторяет традиционные антиамериканских лозунги левых латиноамериканцев, в том числе и для того, чтобы заработать очки у своих избирателей с левыми убеждениями. В этом деле ему помогает и то, что президент Франции Эммануэль Макрон на обратном пути после своего визита в Китай делал похожие высказывания в адрес США. Кроме того, Макрон посмел не подвергнуть уничтожающей критике поддержку России Китаем, как это от него ожидали на Западе. Больше того: Макрон не критиковал Китай и за его проблемы с демократией. (Здесь автор не прав: на самом деле Макрон изначально приехал как раз учить Китай демократии вместе с главой Еврокомисии, произнесшей речь об "агрессивном" Китае как враге прав человека перед самым визитом. Но в процессе общения с Си Цзиньпином Макрон понял, насколько смешны поучения ЕС в адрес китайцев, и уже на обратном пути призвал Европу не вмешиваться "не в свои конфликты" - прим. ИноСМИ.)

Стратегию Лулы можно объяснить тем, что бразилец на своем третьем президентском сроке стремится заполучить одну из ведущих позиций в БРИКС и G20. А в обеих этих организациях Лула высоко котировался во время своего второго срока с 2006 по 2010 год. Но есть риск, что тем самым Лула взвалит на Бразилию непосильную ношу: Бразилия не переживает сейчас экономического бума, как тогда. Кроме того, будучи региональной державой, она не может говорить от лица всей Латинской Америки, да и в военном отношении не обладает должным влиянием.

Короче: Бразилия не имеет геополитического веса, чтобы выступать в качестве посредника на мирных переговорах о конфликте, происходящем далеко за ее пределами.

Оливер Стюнкель (Oliver Stuenkel), профессор политологии в Школе международных отношений FGV в Сан-Паулу, считает, что в бразильском правительстве превалирует мнение, будто самое страшное, что может произойти — это провал мирной инициативы Бразилии. "Но в действительности существует риск, что Бразилия надолго испортит отношения с Европой и Соединенными Штатами", — говорит эксперт.