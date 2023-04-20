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ТАСС

Картаполов сообщил, что электронные повестки еще не имеют юридической силы

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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что рассылка пока тестируется

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Электронные повестки юридической силы пока не имеют, их будут рассылать призывникам в тестовом режиме, дублируя традиционными уведомлениями. Об этом в среду сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Электронные повестки - это на сегодняшний день норма, которая определена законом. Но еще, во-первых, нет постановления правительства, где будет прописан технический регламент применения [нормы], а во-вторых, их [электронные повестки] необходимо рассылать, чтобы протестировать систему. Это обычный опыт. Они без юридической силы и в любом случае будут дублироваться традиционными повестками", - сказал он.

Парламентарий также уточнил, что тестирование электронных повесток будет происходить не по всей стране, а сначала только там, где для этого созданы условия. "На сегодняшний день это, скорее всего, Москва", - добавил он.

"Почему они будут приходить призывникам? Потому что зачем рассылать их [электронные повестки] народу, который не подлежит призыву, - они будут фиксироваться на тех призывниках, которые подлежат призыву этой весной. Никакой опасности и противоречия нет", - заключил Картаполов.

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля подписал закон, который разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе". 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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