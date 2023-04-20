Разведка Нидерландов ожидает укрепления военного потенциала России в ближайшем будущем

Там отметили, что этому поспособствует опыт, полученный в ходе проведения СВО

ГААГА, 19 апреля. /ТАСС/. Служба военной разведки и безопасности Нидерландов считает, что Россия в ближайшем будущем укрепит свой военный потенциал с учетом полученного на Украине опыта. Это следует из опубликованного в среду ежегодного доклада ведомства.

Как отмечается в документе, за последние 15 лет возможности РФ во всех сферах военных действий значительно возросли, однако конфликт на Украине "также обнажил слабые стороны российских вооруженных сил". Поэтому весьма вероятно, что в ближайшие годы "Россия устранит недостатки в организации вооруженных сил, системах вооружения и концептуальной базе, что приведет к увеличению военного потенциала", считают специалисты.

Служба разведки также полагает, что "возросшее восприятие угрозы и чувство стратегической уязвимости приведут к фундаментальному перераспределению вооруженных сил в России и существенному усилению западного стратегического направления как обычными, так и тактическими ядерными подразделениями". "Возможна дальнейшая милитаризация российской внешней политики и политики безопасности", - добавили эксперты.

Как и в опубликованном ранее на этой неделе докладе Службы общей разведки и безопасности Нидерландов, в документе Службы военной разведки Россия причислена к главным внешним угрозам для национальной безопасности наравне с Китаем. В частности, в тексте утверждается, что российская сторона подготавливает почву для саботажа инфраструктуры, активно ведет шпионскую деятельность и организует кибератаки, в том числе с целью получения наиболее продвинутых западных технологий.

Обеспокоенность у разведки королевства также вызывают растущая военная и экономическая мощь Китая и попытки этой страны получить доступ к нидерландскому оборудованию и опыту в различных сферах, в том числе в обход экспортных ограничений. В частности, это относится к космической промышленности. Служба военной разведки и безопасности Нидерландов утверждает, что выявила ряд подставных компаний, которые пытались получить доступ к определенным, в том числе военным, технологиям в этой сфере.