В России предрекли рост числа поломок западных танков у ВСУ

В ближайшее время будет наблюдаться рост числа поломок западной техники, в частности, танков, находящейся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Ura.ru рассказал российский военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, ВСУ не хватает танкистов для работы с западной техникой. «Хорошего танкиста вырастить, особенно механика-водителя, — это серьезно. Сейчас, что наскребли по сусекам, направили и получилось то, что получилось. Машина достаточно громоздкая, непривычная, в отличие от наших танков», — предрек специалист.

Эксперт допустил, что Украина получает не самые новые образцы техники. «Наверное, выбирали из того, что есть, что не жалко. Себе же получше оставляют. Как с зерном получается. Запретили украинское зерно вывозить, так и с танками. Отчитались, что передали, и все. А что передали?» — сказал Дандыкин.

В апреле в публикации Defence24 допустили, что польский завод Bumar-Labedy может столкнуться с проблемами в ходе ремонта украинских танков Т-64, которые отличаются от выпускавшихся в Польше Т-72.

В апреле в сети заметили сделанные в США фотографии трофейного российского боевого танка Т-90А.