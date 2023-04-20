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ТАСС

Литва и Эстония призвали послать Киеву четкие сигналы на пути в альянс на саммите НАТО

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Страны считают необходимым наглядную демонстрацию укрепления политического партнерства Украины и НАТО

ВИЛЬНЮС, 19 апреля. /ТАСС/. Североатлантический альянс на саммите, который пройдет в июле в Вильнюсе, должен послать Украине четкие сигналы о дальнейшем движении Киева в направлении НАТО. Об этом в среду заявили министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и находящийся с визитом в Вильнюсе глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"На встрече НАТО в верхах мы должны продемонстрировать ощутимый прогресс по приближению Украины к членству в НАТО", - приводится в сообщении МИД Литвы позиция глав внешнеполитических ведомств.

Они считают необходимым наглядную демонстрацию укрепления политического партнерства Украины и НАТО. "Желательно по возможности максимально тесное привлечение Украины к структурам и процессам НАТО", - отмечается в сообщении.

В начале апреля Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию о том, что саммит Североатлантического альянса должен официально пригласить Украину присоединиться к альянсу в качестве полноправного члена. 

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Страны
Литва
Украина
Эстония
Проекты
NATO
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