Дальневосточный сигнал

Военный эксперт Андрей Фролов — о том, что продемонстрировали масштабные маневры Тихоокеанского флота

На этой неделе Минобороны России проводит внезапную проверку сил Тихоокеанского флота. В масштабных маневрах — крупнейших за последние годы — принимают участие десятки кораблей и сотни самолетов, а также около 25 тыс. человек личного состава.

На кадрах видео, опубликованных Министерством обороны, фигурирует значительное число атомных подводных лодок, которые по тревоге вышли в море. Причем речь идет и о носителях баллистических ракет, и о многоцелевых лодках, и о субмаринах, которые несут противокорабельные ракеты. Это очень показательно, и аналогов таким маневрам в последние годы не было, причем не только на Тихоокеанском, но и на остальных флотах.

Могу предположить, что среди задач были и специальные. В частности, отрабатывался скрытный вывод в море сил и средств, ведение противолодочной борьбы в районах развертывания наших подводных сил, взаимодействие ВМФ, Сухопутных войск и Воздушно-космических сил.

Вывод, который можно из этого сделать, следующий: российская армия ведет специальную военную операцию, поддерживает группировку в Сирии, снабжает миротворческий контингент в Армении, — и при всем при этом имеет возможности и ресурсы проводить масштабные учения совершенно на другом фланге. Это очень важно, и я думаю, это показательный сигнал для стран Запада.

В целом можно говорить о довольно высокой готовности наших сил на Дальнем Востоке, которые могут решать задачи стратегического характера.

Что продемонстрировали маневры? На данный момент главный риск для России — перерастание конфликта на Украине в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами. Так что это в первую очередь сигнал для них: у России есть возможность купировать риски разными путями.

Кроме того, это сигнал союзникам Российской Федерации. Он означает, что все разговоры о том, российская армия понесла какие-то мифические большие потери и вообще ни на что не способна, несостоятельны.

Очень важно это и с точки зрения выстраивания двусторонних отношений с Китаем. Который, безусловно, был в курсе этих учений. Так Россия не на словах, а не деле показала, что она важный союзник, слово свое держит и на деле может прийти на помощь.

Примечательно, что маневры прошли на фоне визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. 18 апреля он встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу. Это первая зарубежная поездка китайского министра после назначения на должность. Сам он признал, что Россия в качестве первой страны для визита выбрана не случайно: поездка призвана продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений, а также твердую решимость усиления стратегического взаимодействия ВС Китая и России.

Маневры проходят на фоне неспокойной обстановки в регионе. Несколько лет назад такого уровня эскалации, наверное, никто бы и не предсказал. Сейчас в том или ином виде украинский сценарий хотят претворить в жизнь на Тайване. Он всячески провоцируется. В последние месяцы свои учения в регионе провели Южная Корея, Китай, Филиппины с США, сам Тайвань...

В этой непростой международной ситуации очень важно поддерживать наши оборонные возможности в этом регионе, силами Тихоокеанского флота обозначить, что у России есть интересы и она их будет защищать. ТОФ есть и будет, несмотря на все разговоры. Учения показали, что он является важным стратегическим объединением, и его готовность достаточно высока. И, что самое главное, он может решать задачи, которые перед ним поставит Верховный главнокомандующий.

Кроме того, учения стали определенным сигналом для Японии. Если вспомнить тему Курильских островов, то вопрос по территориальным уступкам с российской стороны давно закрыт. ТОФ показал, что ресурсы для отстаивания российских позиций на Дальнем Востоке есть. Япония понимает, что совладать с Россией и Китаем она не может. И для них эти учения стали демонстрацией наших возможностей и решимости проводить собственную политику в регионе любыми доступными для нас средствами.