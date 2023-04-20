В Болгарии поняли, что означает поездка Путина в зону СВО

Болгарский политик Керемедчиев "раскрыл" планы Путина по Украине

Россия остановит наступление, сосредоточится на территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей и полностью присоединит их к себе, считает бывший заместитель министра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. В беседе с Nova он также предположил, какие дальнейшие действия предпримет Путин.

"Визит Путина в подконтрольные России области Украины — это знак того, что Россия, видимо, остановит свое наступление и сосредоточится на территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей, и присоединит их к себе. Затем последует крымский сценарий — оборона любой ценой, во что бы то ни стало, на территории, которую Россия считает своей. Мы видим, как украинские силы стягивают войска и технику. С другой стороны, Россия создает уже третью линию обороны на восточном берегу Днепра" — заявил Nova бывший заместитель министра иностранных дел Милен Керемедчиев.

Керемедчиев сообщил также, что в России обсуждают необходимость выездной визы для некоторых специалистов, например, в сфере IT.

По поводу протестов зернопроизводителей с требованием прекратить ввоз украинского зерна он заявил, что это одна из самых дотационных отраслей сельского хозяйства, получающая не только национальные, но и европейские субсидии. "Очень часто эти средства идут не на помощь самим производителям, а на предметы роскоши" — заметил Керемедчиев.