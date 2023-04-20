"Украинская армия вряд ли пойдет в лобовые атаки на минные поля"

Помогут ли ВС РФ «зубы дракона», ежи и рвы в случае наступления украинских войск

Вооруженные силы Украины при попытке наступления столкнутся с хорошо продуманной системой инженерных заграждений, воздвигнутой российскими войсками, пишут авторы газеты El País - и предупреждают о потенциальных "колоссальных потерях" украинских войск. Публикацию испанских журналистов разбирал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Как пишет испанское издание El País в Запорожской и Херсонской областях ВС России соорудили три оборонительных рубежа длиной 120 км каждый на расстоянии около 15 километров друг от друга. Все они, сообщает газета, выглядят примерно одинаково.

Авторы достаточно подробно (с приложением снимков космических аппаратов) описывают систему оборонительных рубежей (полос), позиций, районов расположения и развертывания войск, позиционных районов (огневых позиций) ракетных войск и артиллерии.

Перед передним краем главной полосы обороны силами инженерных войск и личного состава частей и соединений ВС РФ созданы инженерные заграждения (в первую очередь минно-взрывные), оборудованы взводные и ротные опорные пункты с созданием в них системы траншей и ходов сообщения, проведены инженерные мероприятия по маскировке и защите от высокоточного оружия.

На Запорожском и Херсонском направлениях российскими войсками широко использовались самые различные невзрывные заграждения - противотанковые рвы, эскарпы, надолбы (они же «зубы дракона»), ежи, барьеры, завалы и проволочные заграждения.

К общему объему произведенных работ были также добавлены закопанные в землю танки (в качестве ТОТ - танковых огневых точек). Помимо всего прочего, по ходу украинского контрнаступления предусматривается механическое разрушение мостов, затворов плотин, водопропускных сооружений на дорогах.

Как пишет газета, ничего подобного в Европе не видели с 1945 года.

Укрепления простираются от границы Луганской области на северо-востоке через территории Донбасса и Запорожья, следуя по течению реки Днепр, проходящей через Херсон - и заканчивается у ворот на Крымский полуостров. Российские войска также превратили в опорные пункты все ближайшие города, которые вооруженным силам Украины в случае наступления придется брать один за другим.

Аналитики El País приходят к выводу, что в результате наступления на хорошо закрепившегося противника потери украинской армии в личном составе, вооружении и военной технике в любом случае будут «колоссальными».

Однако если даже у газеты El País есть схемы оборонительных рубежей ВС РФ и снимки, сделанные из космоса, то легко можно представить, какого качества подобные разведданные сейчас находятся в штабах ВСУ.

И не приходится сомневаться, что в этих целях Соединенные Штаты их союзники предоставили (и продолжают передавать в режиме реального времени) ВСУ всю необходимую разведывательную информацию. Наверняка задействованы все возможные источники получения разведданных.

Есть основания полагать, что для вскрытия объектов ВС РФ (группировка и характер действий, полосы и рубежи обороны) в полном объеме используются все возможности орбитальной группировки США и их союзников, то есть космические аппараты обзорной и детальной оптико-электронной разведки, а также радио- и радиотехнической разведки. Помимо этого, привлекаются средства воздушной разведки - беспилотные летательные аппараты и самолеты типа RC-135. На полную мощь задействованы и все возможности агентурной разведки. Можно не сомневаться, что в этих же целях работает и глобальная система радиоэлектронной разведки «Эшелон».

«Нет более сложной миссии, чем планирование и проведение комбинированной атаки на линию препятствий», - пишет El País, подчеркивая исключительный уровень профессионализма, необходимый для координации всех родов войск, участвующих в контрнаступлении ВСУ.

Однако украинская армия вряд ли с развернутыми знаменами, со штыками наперевес и под звуки духовых оркестров пойдет в лобовые атаки на минные поля, узлы и полосы заграждений российской армии.

Противник, скорее всего, напряженно ищет слабые места в обороне российских войск - и постарается воспользоваться всеми имеющимися в этом плане возможностями. Есть все основания полагать, что в первую очередь усилия ВСУ будут сосредотачиваться на подавлении и выводе из строя системы управления и связи ВС РФ. И в случае успеха ликвидация «зубов дракона» и противотанковых рвов не составит больших затруднений для подразделений инженерных войск ВСУ.

Вместе с тем все подобные аргументы и соображения не менее хорошо известны и в российских штабах.

Ближайшее будущее покажет, кто сделает правильный выбор, - остается только вспомнить цитату из повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…":

"Война - это не просто кто кого перестреляет. Война - это кто кого передумает».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Михаил Ходаренок