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РИА Новости

Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета

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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Минобороны: российская авиация за сутки сбила два украинских МиГ-29 и один Су-25

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки в ходе спецоперации сразу четыре украинских самолета: два МиГ-29 и один Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ.

"Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой народной республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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