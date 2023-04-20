Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета

Минобороны: российская авиация за сутки сбила два украинских МиГ-29 и один Су-25

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки в ходе спецоперации сразу четыре украинских самолета: два МиГ-29 и один Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ.

"Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой народной республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.