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ТАСС

Le Monde: французская компания столкнулась с проблемами при производстве боеприпасов

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Nexter Systems CAESAR
155-мм/52 самоходная гаубица Nexter Systems CAESAR индонезийской армии.
Источник изображения: jakartagreater.com

По информации газеты, предприятие Nexter обязалось удвоить производственные мощности к 2025 году, однако испытывает сложности в условиях сильно возросшего спроса Франции, которая планирует пополнять свои запасы и поставлять снаряды на Украину

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Французская военно-промышленная компания Nexter столкнулась с некоторыми проблемами в условиях сильно возросшего спроса на боеприпасы со стороны государства, которое намерено пополнять свои запасы и поставлять снаряды на Украину. Об этом в среду пишет газета Le Monde.

Компания обязалась удвоить производственные мощности к 2025 году, однако, как отмечает издание, производитель не находит ответа на вопрос, как выполнить поставленные перед ним задачи в свете нарастающих сложностей.

Первая из них - это нехватка пороха. "С этим материалом сегодня очень напряженная ситуация, он всем нужен, важны сроки поставок", - приводит газета слова Франца Кайо, заместителя генерального директора дочерней компании Nexter по производству боеприпасов. Франция не производит порох для снарядов с 2004 года, когда была закрыта Национальная компания по производству пороха и взрывчатых веществ. Власти намерены возобновить его изготовление на территории страны, но, по данным издания, это произойдет не раньше 2025 года.

Вторая проблема, с которой сталкиваются оборонные компании, - нехватка квалифицированных кадров. Работа со взрывчатыми веществами требует специфических навыков, при этом во Франции нет эффективных программ подготовки соответствующих специалистов. "Требуется по крайней мере от 12 до 18 месяцев обучения, чтобы [работник] мог безопасно контролировать производство", - отметил Эрве Ле Бретон, директор завода Nexter Arrowtech в Ла-Шапель-Сен-Урсен (департамент Шер в центральной части Франции). Газета отмечает, что осенью 2022 года в городе Бурж (департамент Шер) по инициативе французских производителей оружия был открыт образовательный центр "Пиротехника будущего", однако потребуется еще несколько лет для того, чтобы он заработал в полную силу.

Еще одна трудность для производителей - это меры безопасности, которые компании обязаны соблюдать при работе со взрывчатыми веществами. "Наша работа связана с тяжелой промышленностью, но выполняется вручную. У нас не может быть темпов автомобильной промышленности", - констатировал Ле Бретон.

Кроме того, некоторые типы продукции требуют особых условий производства. Так, на заводе в Ла-Шапель-Сен-Урсен прибегают к изостатическому прессованию, которое делает боеприпасы нечувствительными к ударам или нагреву. Для него необходимо, чтобы взрывчатые гранулы подвергались давлению в 2 тыс. бар в масляной ванне, нагретой до 140 градусов Цельсия. Как отмечает Le Monde, немногие производители освоили подобную технологию. Пригодный для этого процесса резервуар Nexter создала из 380-миллиметрового орудийного ствола линкора Richelieu, списанного в 1967 году. 

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Страны
Украина
Франция
Компании
Nexter
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