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Microsoft создаст процессор для работы с ИИ

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Источник изображения: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Американская корпорация Microsoft с 2019 года работает над созданием процессоров для искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The Information.

В отчете медиа говорится, что компания уже четыре года тайно занимается разработкой чипов. Из-за взрывной популярности чат-бота ChatGPT и подобных инструментов в Microsoft решили ускорить процесс создания процессоров.

По словам журналистов, в компании осознали, что отстают от других IT-гигантов, которые уже представили свои решения для работы с ИИ. Также в корпорации понимают, что современные продвинутые процессоры стоят слишком дорого. Проект разрабатывают под кодовым названием Athena, над ним работает около 300 специалистов.

Отмечается, что в Microsoft намерены подсчитать, сколько графических процессоров от Nvidia им необходимо, чтобы наладить выпуск чипов. Также в 2019 году компания вложила один миллиард долларов в OpenAI, которая является разработчиком ChatGPT. В корпорации могут представить первую версию процессоров для работы с ИИ в 2024 году.

Ранее источники The New York Times сообщили, что Samsung рассмотрит возможность отказаться от поисковика Google в своих смартфонах. Отмечается, что компания может выбрать поисковую машину Bing от Microsoft.

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