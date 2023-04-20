Шойгу проверил выполнение ГОЗ на выпускающем средства РЭБ предприятии в Калужской области

Как отметили в Минобороны, предприятие увеличило объемы выпуска по всей номенклатуре, включая средства космического и авиационного базирования

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятии в Калужской области. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве в среду.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Калужской области", - отметили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, глава Минобороны РФ проинспектировал производственные мощности предприятия, которое выпускает средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для обеспечения потребностей Вооруженных сил России. "Также министру обороны РФ были представлены перспективные образцы средств РЭБ", - отметили в МО РФ.

Как доложило министру руководство предприятия, были увеличены объемы выпуска по всей номенклатуре, включая средства космического и авиационного базирования. При этом за счет заключения в ближайшее время новых контрактов с военным ведомством совокупный объем выпускаемых средств РЭБ вырастет кратно.

В ходе совещания Шойгу поставил задачу продолжить наращивать выпуск таких средств, которые хорошо показали себя в ходе спецоперации.