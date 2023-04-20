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ЦАМТО

Израильская компания Aeronautics поставит БЛА "Орбитер-3" ВС Греции

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Разведывательный БЛА Orbiter 3
Разведывательный БЛА Orbiter 3.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 19 апреля. Израильская компания Aeronautics Ltd. 17 апреля объявила о заключении контракта на поставку "десятков" беспилотных авиационных комплексов "Орбитер-3" Министерству обороны Греции.

Соглашение является частью подписанного министерствами обороны Израиля и Греции контракта на сумму около 370 млн. евро, предусматривающего закупку ПТРК "Спайк".

Как заявлено, в рамках контракта на поставку "Спайк" компания Rafael поставит ВС Греции "продвинутое решение, обеспечивающее преимущество на современном поле боя".

Системы "Орбитер-3" позволят обнаруживать, распознавать и идентифицировать цели для поражения их ракетами "Спайк", запускаемых с воздушных, морских или наземных платформ. Быстрое прохождение информации от средств обнаружения на средства поражения позволит повысить эффективность проводимых операций.

БЛА "Орбитер-3" предназначен для сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания. Размах крыла аппарата – 4,4 м, длина – 1,2 м, максимальная взлетная масса – 32 кг, масса полезной нагрузки – 5,5 кг, практический потолок – 5450 м, скорость полета – до 70 узлов. Продолжительность полета оснащенного электродвигателем БЛА – 6 часов, радиус действия – до 50 км. Пуск "Орбитер-3" осуществляется с использованием пусковой установки катапультного типа, посадка – с применением парашюта, надувной камеры или сети. В качестве полезной нагрузки могут использоваться станции наблюдения с ЭО/ИК камерами и лазерным целеуказателем, аппаратура радиоэлектронной разведки, средства РЭБ. Аппарат может, в том числе, применяться в условиях отсутствия сигнала GPS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Израиль
Компании
Rafael
Проекты
GPS
БПЛА
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