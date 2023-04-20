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РИА Новости

В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ

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Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

В Госдуме подготовили законопроект о запрете на госслужбу в России для служивших в ВСУ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Госдуме подготовлен законопроект об ограничении занимать должности на госслужбе бывшим членам ВСУ и других украинских вооруженных формирований, об этом говорится в тексте пояснительной записки к проекту, она имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях исключения ситуаций, при которых должности государственных гражданских служащих, в том числе на новых присоединённых к России территориях Донбасса могут быть замещены лицами, которые с 2014 года являлись членами вооруженных сил (формирований), силовых структур Украины, а также прочими лицами, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ, настоящим проектом предлагается дополнить список ограничений, связанных с государственной гражданской службой", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Законопроект подготовлен депутатом Госдумы от "Единой России" Александром Якубовским, говорится в тесте законопроекта.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что с учетом изложенного законопроектом предлагается пункт 1 статьи 16 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в котором закреплен перечень ограничений, связанных с гражданской службой, дополнить подпунктом 14 следующего содержания: "Наличия фактов, свидетельствующих о причастности кандидата на замещение должности государственного гражданского служащего к вооруженному конфликту на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на стороне Украины".

Предложенная инициатива направлена на способствование защите интересов и обеспечению безопасности РФ, в том числе на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, сохранению суверенитета и территориальной целостности, а также прав и свобод граждан РФ, также говорится в тексте пояснительной записки.

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Страны
Россия
Украина
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