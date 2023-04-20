Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН

Шойгу проверил несение боевого дежурства полком Владимирского ракетного объединения РВСН

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал несение боевого дежурства в Владимирском ракетном соединении РВСН в Калужской области, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.

Министр проверил расчеты ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Ему продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения.

Шойгу проинспектировал инфраструктуру, где созданы качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих, заслушал доклады командования о боеготовности объединения и боевом составе ракетного соединения.

Глава Минобороны получил разработать и внедрить в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, в свою очередь, доложил министру о перевооружении соединения на новые ракетные комплексы "Ярс" и создании современной инфраструктуры.