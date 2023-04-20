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Военное обозрение

Американские БМП М2 Bradley, переданные Украине, прибыли на прифронтовые территории

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Источник изображения: topwar.ru

БМП М2 Bradley, переданные украинской армии в составе очередного пакета военной помощи США, прибыли на прифронтовые территории. Украинское Минобороны опубликовало фотографии этой боевой техники с нанесенной на броню "пиксельной" камуфлированной окраской, используемой ВСУ. Информацию также подтвердил в комментарии американской прессе представитель Пентагона Чарльз Дитц.

Количество поставленных на Украину подобных боевых машин не раскрывается, однако известно, что всего власти США пообещали украинской армии 113 единиц военной техники этого типа. Помимо БМП Bradley разных модификаций в 33-й пакет военной помощи США Украине пообещали поставить боеприпасы для поставленных ранее РСЗО HIMARS и гаубиц, мостоукладчики и другую инженерную технику, а также предоставить техническое обслуживание и поддержку американской военной техники. Общая стоимость поставок оценивается в 400 миллионов долларов.

Bradley на протяжении уже 40 лет является основной главной БМП армии США. Боевая машина этого типа была разработана в конце 1970-х годов и была призвана заменить устаревший на то время бронетранспортер M113.

Вооружение Bradley состоит из 25-мм пушки Bushmaster, пулемета, ракетной пусковой установки. Также в бронемашине есть несколько амбразур для ведения огня десантом.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
HIMARS
M113 БТР
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