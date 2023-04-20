Войти
ТАСС

Kyodo: в правительстве Японии изучают вариант передачи Украине летальных вооружений

359
0
-1
Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: Reuters

В Либерально-демократической партии продвигают сценарий подобной помощи Украине с учетом председательства Японии в Группе семи и проведения в мае саммита лидеров объединения в Хиросиме

ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Члены правительства Японии, а также правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) изучают вариант передачи Украине летальных вооружений. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Власти Японии следуют установленным принципам, согласно которым Токио может передавать летальные вооружения только своим партнерам в области разработки и производства. Между тем в правящей партии продвигают сценарий подобной помощи Украине с учетом председательства Японии в Группе семи и проведения в следующем месяце саммита лидеров объединения в Хиросиме.

В связи с этим члены ЛДП намерены с 25 апреля провести ряд встреч со своими партнерами по коалиции из партии "Комэйто" для обсуждения этого вопроса. Между тем члены "Комэйто" выступают против перспективы упрощения условий для передачи летальных вооружений, поддерживая при этом расширение экспорта нелетального оборудования, отмечает агентство.

В прошлом году Япония направляла на Украину несколько партий грузов из резервов Сил самообороны. Туда вошли бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Токио также неоднократно направлял Киеву генераторы и другую гуманитарную помощь на общую сумму порядка 210 млрд иен (около $1,5 млрд). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Япония
Проекты
ОНД
Похожие новости
06.04.2023
В Японии Кисиду осудили за встречу с Зеленским вместо Путина
16.02.2023
Запад стремится вовлечь Республику Корея в поставки оружия Украине
22.08.2022
Западные спонсоры Киева затягивают конфликт на Украине
26.05.2021
Обзор новой военной доктрины Великобритании
18.09.2019
Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией (Апостроф, Украина)
29.05.2018
Третий не лишний. Как США планируют увеличить поток оружия на Украину
28.07.2014
Соединенные Штаты в ближайшее время могут сделать Украину союзником НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 10:53
  • 48224
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх
  • 20.04 08:21
  • 2
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 20.04 00:24
  • 50
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 19.04 22:15
  • 1
Ростех намерен передать активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для выпуска артиллерии
  • 19.04 17:33
  • 0
В основе госполитики – забота о людях: Беларусь оказывает всестороннюю помощь украинским беженцам
  • 19.04 17:11
  • 0
Польская «Конфедерация» видит в Беларуси одного из основных участников системы безопасности региона
  • 19.04 15:30
  • 0
Эксперт: для налаживания производства электродвигателей для авиации нам потребуется более 10 лет
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства