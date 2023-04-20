Войти
ТАСС

Песков: поставки оружия Киеву будут косвенно означать вовлеченность Сеула в конфликт

351
0
-1
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Сеул занял достаточно недружественную позицию к Москве, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Начало поставок южнокорейского вооружения Украине будет означать "определенную стадию вовлеченности" Сеула в конфликт. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - сказал он, комментируя возможность поставок вооружений Сеулом Киеву.

Как отметил Песков, Южная Корея заняла достаточно недружественную позицию к России по ситуации на Украине, возможность отправки военной помощи Киеву является продолжением этой линии. "Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций и так далее, к нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - добавил он.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, опубликованном в среду, не исключил, что Сеул может пойти на поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность ее населению или будут грубо "нарушены законы войны". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Южная Корея
Похожие новости
27.03.2023
Страны ЕС столкнулись с дефицитом запасов оружия из-за его поставок Украине
15.11.2021
ОАЭ занимают пятое место в мире по стоимостному объему импорта вооружений по итогам последних 8 лет
05.07.2021
Летучий голландец XXI века
20.06.2016
Стратегический партнер России
14.07.2014
Россия лидирует на рынке боевых кораблей и средств ПВО
10.07.2012
Танки России до 2015 года останутся лидерами на мировом рынке оружия
03.02.2011
Поехали!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 10:53
  • 48224
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх
  • 20.04 08:21
  • 2
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 20.04 00:24
  • 50
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 19.04 22:15
  • 1
Ростех намерен передать активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для выпуска артиллерии
  • 19.04 17:33
  • 0
В основе госполитики – забота о людях: Беларусь оказывает всестороннюю помощь украинским беженцам
  • 19.04 17:11
  • 0
Польская «Конфедерация» видит в Беларуси одного из основных участников системы безопасности региона
  • 19.04 15:30
  • 0
Эксперт: для налаживания производства электродвигателей для авиации нам потребуется более 10 лет
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства