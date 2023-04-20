Польша возомнила себя королевой, но она лишь пешка в руках США

NDP: военное присутствие США в Польше усиливается при активной поддержке правительства ПиС

Моравецкий уже открыто говорит, что приоритетной задачей правящей партии является полное подчинение США и лоббирование их интересов, пишет NDP. Доказательством этого является усиление американского присутствия на территории страны. Польша нужна США лишь для продвижения своих интересов.

Яцек Тохман

Визит премьер-министра Моравецкого в США состоялся 11-13 апреля. "В программе данного визита было несколько важных пунктов. Среди них: переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих оборонных компаний США и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда", – сообщила Канцелярия премьера, добавив, что главной темой визита будет польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы безопасности Республики Польша, а также взаимодействие в энергетическом секторе. Но это официальная версия. Зачем же на самом деле Моравецкий посетил Белый дом, и что еще правительство попытается навязать полякам?

Моравецкий уже открыто говорит, что единственной и приоритетной задачей правящей партии является полное подчинение США и лоббирование их интересов. И его заявления о полной поддержке Польшей усиления американского присутствия на территории нашего государства являются тому доказательством.

В действительности главной целью визита было утверждение плана по усилению постоянного присутствия американских войск в Польше, иначе говоря, плана помощи своему американскому сюзерену в реализации следующей части его глобального плана. Стоит отметить, что вице-президент США Камала Харрис говорила не только о дополнительном присутствии в Польше нескольких тысяч военнослужащих, но и о создании на польской территории новых баз и складов для аккумулирования американской техники и вооружения. Все эти требования реализуются польскими властями давно и с большой охотой!

О том, что США планируют расширить свое присутствие, было известно еще в сентябре 2019 года. Но тогда Белый дом собирался отправить в Польшу только 1 тысячу военных. С тех пор американский контингент только увеличивался, а с началом конфликта на Украине количество военных из США стало непомерным. При этом Польша все время строила за свой счет необходимую для приема этих войск и техники инфраструктуру.

Чтобы еще больше укрепить свое присутствие и влияние, Белый дом в 2020 году подписал с Польшей двустороннее польско-американское соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Этот факт также можно добавить в копилку доказательств лоббирования интересов США польским правительством. Это соглашение должно было оказать положительное влияние на безопасность и оборону Польши, но на самом деле лишь послужило созданию условий для постоянного и длительного военного присутствия США в РП.

Начатые 12 апреля "совместные" учения на полигоне в г. Нова-Демба – еще один пример того, как Белый дом подчиняет польское правительство и реализовывает глобальный план мирового господства. Напомним, что в учениях принимают участие американские военные на танках Abrams и БМП Bradley и лишь небольшое количество солдат из польской 18-й Механизированной дивизии. Польские военные будут использовать только гаубицы Krab, транспортеры Rosomak, самоходные минометы Rak и зенитные системы Poprad. Польша просто не располагает танками Abrams, хотя в апреле 2022 года министр обороны Блащак подписал контракт на покупку 250 танков M1A2 Abrams в самой современной версии SEPv3. Кроме того, ранее было заказано еще 116 танков Abrams, которые на самом деле находятся в распоряжении армии США. Все указывает на то, что поставлять их польским Вооруженным силам РП просто невыгодно и в планы американцев не входит.

С большой долей уверенности можно сказать, что все действия "Права и справедливости", а также учения, организованные исключительно для американского контингента, являются лоббированием американских интересов давно прогнившим правительством Польши. А заявления США о том, что любая боевая подготовка польских войск является одним из элементов укрепления безопасности на восточном фланге НАТО – очередным обманом. На самом деле, это часть "большой мозаики", которую Белый дом выкладывал годами, чтобы продвигать свои интересы по всему миру.