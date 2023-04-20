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Реакция Путина на появление самолета НАТО у границ России была беспощадной

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Истребители-перехватчики МиГ-31 с ракетами Кинжал
Истребители-перехватчики МиГ-31 с ракетами Кинжал.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Sohu: Россия мгновенно отреагировала на появление норвежского самолета у своих границ

НАТО продолжает усиливать давление на Москву: недавно у российских границ обнаружили норвежский патрульный самолет. Реакция Путина на приближение была быстрой и беспощадной — в небо мгновенно подняли истребитель МиГ-31, пишет пользователь Sohu.

За год конфликта на Украине произошедшие геополитические изменения в Восточной и Северной Европе практически стерли буферную зону между Россией и НАТО. В последнее время альянс продолжает усиливать давление на Москву: недавно к российской границе подлетел норвежский самолет-разведчик. Путин отреагировал быстро — по тревоге его истребитель был стремительно поднят в небо.

Активность НАТО повысилась, и патрульные самолеты часто подлетают к границе с Россией

По имеющимся данным, патрульный самолет ВВС Норвегии недавно приблизился к российской границе в акватории Баренцева моря. После того, как средства контроля воздушного пространства ВС РФ обнаружили цель, была забита тревога, и для противодействия в небо быстро подняли истребитель. Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что обнаруженным объектом оказался норвежский патрульный самолет Р-8А Poseidon. Для его сопровождения был отправлен истребитель МиГ-31 из состава ПВО Северного флота РФ.

Баренцево море расположено на севере России. В прошлом это направление обычно не было полем противостояния между Москвой и НАТО. На самом деле основная и самая острая конкуренция всегда разворачивалась в Балтийском море. Всего несколько дней назад патрульный самолет Lockheed P-3 Orion ВВС Германии вошел в тесный контакт с истребителем ВС РФ над балтийской акваторией. Согласно российским СМИ, после подтверждения цели для сопровождения иностранного разведывательного самолета был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил Западного военного округа РФ.

Если буферную зону не восстановить, Россия и НАТО вступят в "рукопашный бой"

Балтийское море является важным российским выходом к морю на западе, а второй по величине город страны, Санкт-Петербург, расположен в его внутреннем заливе на востоке. По мере того, как НАТО продолжает протягивать свои щупальца вокруг, давление, с которым сталкивается Москва на этом направлении, также растет. В Брюсселе Балтийское море уже сейчас называют "внутренними водами НАТО". На это заявление недавно резко ответил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко, который сказал, что у России достаточно военной мощи, чтобы не допустить подобного.

Откуда у альянса такая уверенность в том, что Балтийское море стало его "внутренними водами"? Причина кроется в изменении позиции ранее нейтральных стран Северной Европы. В 74-ю годовщину основания НАТО Финляндия официально объявила о своем вступлении в альянс, став его 31-м государством-членом. Внешний мир полагает, что это важное событие, которое может изменить геополитический ландшафт Северной Европы, установившийся после Второй мировой войны. Прошлый трехсторонний баланс между НАТО, Россией и нейтральными странами Европы оказался нарушен и теперь постепенно преобразуется в биполярную структуру, в которой РФ и альянс прямо противостоят друг другу.

Без нейтральных стран в качестве буфера Россия и НАТО вступят в "рукопашный бой", а соперничество на всех направлениях обострится. <...>

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Норвегия
Россия
Украина
Финляндия
Продукция
P-3 Orion
P-8 Poseidon
МиГ-31
Су-27
Компании
Lockheed-Martin
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Путин Владимир
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