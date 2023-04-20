СМИ: в порт Сантандера доставили шесть испанских танков для отправки на Украину

Речь идет о первой группе танков, которые Мадрид направит Киеву

МАДРИД, 19 апреля. /ТАСС/. Шесть испанских танков Leopard уже находятся в порту Сантандера (автономное сообщество Кантабрия) для отправки на текущей неделе на Украину. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press со ссылкой на военные источники.

Боевые машины были отремонтированы на заводе в провинции Севилья, а затем прошли испытания. Танки отправят по морю в Польшу. Затем они будут переданы Киеву. Речь идет о первой группе танков, которые Мадрид направит Украине.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что боевые машины должны быть поставлены украинской стороне до конца апреля. Также королевство планирует передать Киеву еще четыре танка Leopard.