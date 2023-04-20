Войти
ТАСС

СМИ: в порт Сантандера доставили шесть испанских танков для отправки на Украину

339
0
-1
Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2.
Источник изображения: © AP Photo / Martin Meissner

Речь идет о первой группе танков, которые Мадрид направит Киеву

МАДРИД, 19 апреля. /ТАСС/. Шесть испанских танков Leopard уже находятся в порту Сантандера (автономное сообщество Кантабрия) для отправки на текущей неделе на Украину. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press со ссылкой на военные источники.

Боевые машины были отремонтированы на заводе в провинции Севилья, а затем прошли испытания. Танки отправят по морю в Польшу. Затем они будут переданы Киеву. Речь идет о первой группе танков, которые Мадрид направит Украине.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что боевые машины должны быть поставлены украинской стороне до конца апреля. Также королевство планирует передать Киеву еще четыре танка Leopard. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
15.03.2023
Безумство в квадрате. Польша захотела стать передовиком НАТО по вооружению
10.03.2023
Призывы генсека НАТО к "долгой борьбе" с Россией усилены войсками США в ЕС
28.07.2022
Фальшивая солидарность Европы сыграла на руку Путину
16.03.2022
Российская специальная военная операция и европейский рынок наземных РЛС
24.06.2021
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море
18.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Северной Африки по периоду 2003-2010 гг. входят Россия, Италия и США
26.04.2011
ЦАМТО подготовил отчет по мировому рынку военных вертолетов на период 2007-2014 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 10:53
  • 48224
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх
  • 20.04 08:21
  • 2
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 20.04 00:24
  • 50
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 19.04 22:15
  • 1
Ростех намерен передать активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для выпуска артиллерии
  • 19.04 17:33
  • 0
В основе госполитики – забота о людях: Беларусь оказывает всестороннюю помощь украинским беженцам
  • 19.04 17:11
  • 0
Польская «Конфедерация» видит в Беларуси одного из основных участников системы безопасности региона
  • 19.04 15:30
  • 0
Эксперт: для налаживания производства электродвигателей для авиации нам потребуется более 10 лет
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства