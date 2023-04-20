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Военное обозрение

В ОПК Турции назвали сроки создания отечественного аналога российского комплекса ПВО С-400

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Источник изображения: topwar.ru

В руководстве ОПК Турции назвали сроки создания отечественного аналога российского комплекса ПВО С-400. Там предполагают, что на разработку системы с похожими техническими характеристиками понадобится не менее шести лет.

Такую оценку дал глава турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир в интервью местному телеканалу TRT.

Демир также напомнил, что Анкара закупила в России зенитные ракетные комплексы С-400, которые стоят на вооружении ВС Турции. По его словам, в системе ПВО страны из всех имеющихся средств защиту от баллистических ракет высокой дальности обеспечивают только они. В основном, именно для этого ее и приобретали у России.

Чтобы получить отечественную систему подобного уровня, нам еще нужно пройти определенный путь

- заявил чиновник.

Впрочем, эти системы не находятся постоянно в активном состоянии, чтобы можно было более экономно расходовать их ресурс.

Когда нет угроз, не нужно разворачивать систему ради экономии ее ресурса

- сказал глава департамента, курирующего ОПК Турции.

Он отметил, что в случае появления угроз на приведение комплексов С-400 в активное состояние не потребуется много времени.

На данный момент Вооруженные силы Турции располагают четырьмя дивизионами ЗРК С-400. Они были закуплены у России в 2019 году за 2,5 миллиарда долларов. Как позже пояснял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, главной причиной заключения данной сделки стал отказ американцев продать Анкаре свои комплексы Patriot.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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