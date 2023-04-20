Китай поддержал стремление Европы возобновить переговоры между Россией и Украиной

Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин выступает за создание "эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе"

ПЕКИН, 19 апреля. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают стремление европейских стран в кратчайшие сроки возобновить российско-украинские переговоры. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [стремится] в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры [между Россией и Украиной]", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о том, как Пекин оценивает информацию о намерениях президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю план, который может привести к восстановлению российско-украинского мирного диалога.

По словам китайского дипломата, Пекин выступает за создание "эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе". Как он уточнил, в ходе недавнего визита Макрона в Китай лидеры двух стран "подробно обсуждали" украинский кризис.

Ван Вэньбинь также привел слова председателя КНР Си Цзиньпина, который ранее заявил, что для урегулирования кризисных ситуаций нет "чудотворной панацеи" и необходимо, чтобы каждая из заинтересованных сторон создавала благоприятные условия для диалога.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Макрон поручил своему советнику Эмманюэлю Бонну взаимодействовать с главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И для разработки программы, которая может послужить основой будущих переговоров России и Украины. Французский лидер, как утверждается, планирует обратиться к Пекину и предложить план, который может привести к восстановлению российско-украинского диалога.