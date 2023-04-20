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ТАСС

Оппозиция Южной Кореи призвала президента не наживать "врагов" поставками оружия Украине

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155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства
155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства.
Источник изображения: @parksunhaaa

Как считает председатель ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён, поставка военной помощи в регион, где идет конфликт, "вредит национальным интересам"

СЕУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Поставка военной помощи на Украину противоречит национальным интересам Республики Корея, южнокорейскому правительству не стоит провоцировать враждебность других государств на международной арене. Об этом в среду заявил председатель ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён.

"Поставка военной помощи в регион, где идет конфликт, - совершенно неприемлемое действие, которое вредит национальным интересам. В дипломатии нет ничего важнее жизни и безопасности граждан, национальных интересов", - привело агентство Yonhap слова политика.

"Ни одно правительство, будь оно консервативное или либеральное, не проводило внешнюю политику, которая приводит к появлению враждебных государств. Настоятельно просим президента еще раз обдумать свое решение, которое нанесет огромный вред национальным интересам Республики Корея", - добавил Ли Чжэ Мён.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, опубликованном в среду, не исключил, что Сеул может пойти на поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность ее населению или будут грубо "нарушены законы войны".

На прошлой неделе в ходе встречи с иностранными журналистами, отвечая на вопрос ТАСС, председатель "Тобуро" Ли Чжэ Мён заявил, что поставки южнокорейских вооружений на Украину нежелательны. Политик был основным конкурентом действующего президента на выборах в прошлом году. 

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Страны
Украина
Южная Корея
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