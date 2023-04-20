FT: Украина попросит союзников срочно нарастить поставки средств ПВО

Как отметила газета, Киев отчаянно нуждается в большем количестве ракет для защиты неба от российских самолетов и БПЛА

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Украина попросит своих союзников на встрече 21 апреля в срочном порядке увеличить поставки ракет для систем ее противовоздушной обороны. Об этом сообщила в среду британская газета Financial Times со ссылкой на три неназванных официальных источника, связанных с подготовкой встречи контактной группы в формате Рамштайн.

Как отмечается в статье, Киев отчаянно нуждается в большем количестве ракет для защиты неба от российских самолетов и БПЛА. "Если Россия сможет задействовать бомбардировщики с неуправляемыми авиационными бомбами, то у Украины будут проблемы. Это выглядит мрачно", - приводит издание слова источника.

Газета напоминает, что попавшие в ее распоряжение в результате недавней утечки секретные документы Пентагона показывают, что способность Украины защитить свои передовые силы средствами ПВО будет "окончательно снижена" к 23 мая.

"Если окажется правдой, что ПВО Украины, которая сильно зависит от техники и боеприпасов российского образца, испытывает нехватку боеприпасов, то Запад не сможет легко или быстро заменить этот тип материалов", - заявил изданию бывший командующий Объединенных вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

Он обратил внимание, что это повысило бы риски для контрнаступления Украины, о котором в последние недели активно говорят в Киеве и на Западе, сделав силы ВСУ уязвимыми. "Это повышает риск того, что, как только начнется украинское контрнаступление, Украина не сможет осуществлять контроль над собственным небом", - сказал отставной военный. "Это сделало бы ее силы "очень уязвимыми" и, что не менее важно, позволило бы российским ВВС "проникнуть в любую точку Украины, куда они пожелают", - добавил Бэрронс.

Еще один европейский источник назвал поставку средств ПВО "проблемой, которую Украина постоянно поднимает". При этом издание подчеркивает, что при поставках требуемых ракет класса земля-воздух, наступление может оказаться крайне сложной задачей для ВСУ Украины из-за отсутствия поддержки своих сил с воздуха. Впрочем, еще один источник издания заявил, что на данный момент он не видит риска того, что Украина потеряет свое преимущество в воздухе.