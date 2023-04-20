ВМС Таиланда приняли ДВКД класса "Тип-071Е"

ЦАМТО, 19 апреля. Командование ВМС Таиланда объявило о состоявшейся 17 апреля на китайской верфи Hudong Zhonghua Shipbuilding официальной церемонии приемки нового ДВКД "Чанг" класса "Тип-071Е".

На мероприятии присутствовал командующий ВМС адмирал Чонгчай Чомченгпает (Choengchai Chomchoengpaet).

Предполагается, что корабль прибудет в Таиланд 25 апреля.

В целом в течение 20-летнего периода (2017-2036 гг.) командование ВМС Таиланда намерено закупить четыре ДВКД для применения в десантных операциях, спасения на море и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года в Пекине представители командования ВМС Таиланда и китайская China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) подписали контракт на строительство десантно-вертолетного корабля-дока класса "Тип-071Е". Стоимость заказа оценивается в 6,1 млрд. батов (200 млн. долл.). Это первая экспортная продажа Китаем корабля данного типа.

Проект корабля "Тип-071Е" разработан 708-м научно-исследовательским институтом китайской государственной судостроительной корпорации CSSC (China State Shipbuilding Corporation) на базе принятого на вооружение ВМС НОАК ДВКД класса "Тип-071". Спуск на воду корабля, который получил наименование "Чанг", состоялся в декабре 2021 года. Испытания судна завершились в декабре 2022 года, а 4 января 2023 года на борту ДВКД был поднят тайский флаг.

Новый ДВКД будет эксплуатироваться в составе ВМС Таиланда как многоцелевое судно: в операциях патрулирования территориальных вод, для обучения личного состава, материального обеспечения и перевозки войск, а также оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях. ВМС также могут использовать судно для поддержки новых дизель-электрических подводных лодок S26T, поставка которых сейчас находится в "подвешенном" состоянии из-за нерешенного вопроса с силовой установкой.

Длина принятой на вооружение ВМС НОАК базовой версии ДВКД "Тип-071" составляет 213 м, ширина – 28 м, полное водоизмещение – около 25000 т, экипаж – 156 человек, скорость – до 25 узлов. ДВКД может взять на борт от 600 до 800 десантников. В ангаре могут размещаться до 4 средних вертолетов. Кормовая взлетная площадка позволяет одновременно принимать два вертолета Z-8. ДВКД способен транспортировать четыре десантных катера класса "Ю Йи" ("Тип-726"), позволяющих перевозить по две боевые машины десанта ZBD-05.

Как сообщают СМИ, ДВКД для ВМС Таиланда построен по несколько измененному проекту с учетом опыта эксплуатации кораблей "Тип-071" ВМС НОАК и требований тайского флота.