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ЦАМТО

КНР запретила своим предпринимателям вести дела с двумя американскими производителями оружия

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Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год
Один из двух первых изготовленных для Тайваня образцов танка М1А2Т Abrams, 2022 год.
Источник изображения: Ronkainen

ЦАМТО, 19 апреля. Китай запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими компаниями Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense из-за поставок оружия Тайваню.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство коммерции КНР.

"Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense уже давно участвуют в продажах оружия Тайваню, это носит систематический характер. Поэтому мы приняли решение запретить этим двум компаниям заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем, с целью не допустить использование китайской продукции в их военном производстве", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минкоммерции пояснило, что китайские компании, зная, что реальным импортером или заказчиком являются эти две компании, не должны осуществлять экспортную и импортную деятельность. Нарушители такого требования понесут наказание.

Кроме того, ведомство указало, что с 16 февраля этого года Китай запретил представителям высшего руководства этих компаний въезжать, работать, останавливаться и жить на территории КНР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
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