Восемь бомбардировщиков Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Восемь дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей в рамках проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны России.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, экипажи Ту-22М3 осуществляли авиационную поддержку силам флота.

В министерстве подчеркнули, что все полеты дальней авиации выполняются без нарушения границ других государств и строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения проводится с 14 апреля. Основная цель - наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.