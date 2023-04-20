Войти
Lenta.ru

США увеличат финансирование программ слежения за российскими спутниками

379
0
0
Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник изображения: Global Look Press/John Pulsipher

Космические силы США поддерживают ряд программ, задачей которых является отслеживание поведения российских и китайских спутников, которые могут угрожать американским космическим аппаратам. Об этом рассказывает SpaceNews.

По словам генерал-лейтенанта Филипа Гарранта, американская сторона стремится обеспечить «глобальную возможность точно идентифицировать противника, совершающего орбитальную атаку», для чего увеличивает финансирование соответствующих наземных и космических систем.

В частности, бюджетный запрос на 2024 финансовый год предполагает выделение 584 миллиона долларов на программы слежения за объектами на околоземной орбите, что на 100 миллионов больше, чем в 2023-м. В рамках соответствующей программы планируется обеспечить средствами наземные радары, оптические телескопы и наблюдательные спутники, а также ряд инициатив от частных компаний.

Большая часть расходов приходится нам программы осведомленности о происходящем на геостационарной орбите, где расположены наиболее крупные и дорогостоящие американские военные спутники. В частности, в рамках программы Advanced Radar Capability Deep Space (DARC) планируется создание сети радаров, которые будут разнесены по трем точкам по всему миру. Кроме того, американская сторона продолжит финансировать модернизацию системы оптических телескопов, известную как Ground-based Electro-Optical Deep Space Surveillance System (GEODSS).

По словам Гарранта, в настоящее время обновление данных у американской стороны происходит недостаточно часто для того, чтобы успевать наблюдать за маневрами российских и китайских спутников. Генерал-лейтенант добавил, что одним из решений этой проблемы может стать программа Космических сил по оперативному выведению в заданный район спутников-инспекторов.

В октябре американский портал NASASpaceFlight.com сообщил о запуске Воздушно-космическими силами (ВКС) России на солнечно-синхронную орбиту двух спутников-инспекторов, получивших обозначение «Космос-2561» и «Космос-2562». Портал уверял, что запущенные в августе спутник «Космос-2558» имел аналогичное предназначение, следуя по траектории американского разведывательного космического аппарата USA-326, выведенного в космос в феврале прошлого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
23.10.2017
Связанные одной сетью: как армию России готовят к войнам будущего
19.07.2017
Американский лазер для уничтожения беспилотников (CNN, США)
03.06.2016
В США сделан еще один шаг к пуску ракеты Antares с новым российским двигателем РД-181
23.01.2014
Гарантированное возмездие: как работает российская система "Периметр"
01.04.2013
«Булаву» нацелят через «Газпром»
09.09.2009
Торговля оружием: Американцы посчитали доходы в чужом кармане
18.09.2008
Очередной запуск в рамках «Морской старт»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 10:53
  • 48224
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх
  • 20.04 08:21
  • 2
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 20.04 00:24
  • 50
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 19.04 22:15
  • 1
Ростех намерен передать активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для выпуска артиллерии
  • 19.04 17:33
  • 0
В основе госполитики – забота о людях: Беларусь оказывает всестороннюю помощь украинским беженцам
  • 19.04 17:11
  • 0
Польская «Конфедерация» видит в Беларуси одного из основных участников системы безопасности региона
  • 19.04 15:30
  • 0
Эксперт: для налаживания производства электродвигателей для авиации нам потребуется более 10 лет
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства