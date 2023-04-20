Авиация ТОФ уничтожила подлодки условного противника в ходе проверки боеготовности флота

Петропавловск-Камчатский. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Авиация Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провела поиск и уничтожение подлодок условного противника в различных районах, а также отработала уничтожение самолета, нарушившего границу, сообщили в Минобороны России.

"В рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота экипаж противолодочного самолета Ил-38 "Новелла" получил сигнал о выполнении готовности номер один. В назначенное время экипаж самолета выполнил взлет с полной загрузкой средствами поиска и уничтожения подводных лодок", - говорится в сообщении.

В заданном морском районе Ил-38 с помощью гидроакустических буев условно обнаружил подводную лодку. Экипаж определил курс и скорость субмарины условного противника, передал информацию о ней на командный пункт и продолжил слежение.

После получения команды "Новелла" применил против условного противника торпедное вооружение. В прибрежной зоне аналогичные задачи выполняли противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

Кроме того, перехватчики МиГ-31 уничтожили условный самолет, нарушивший границу.

"Координаты условной неопознанной цели, нарушившей государственную границу, в полете были переданы экипажам пары перехватчиков МиГ-31. Самолеты обнаружили цель с помощью бортовых радиолокационных станций, после чего экипаж осуществил ее захват, отождествил как цель-нарушитель и выполнил пуск ракет "воздух-воздух", - уточнили в Минобороны.

Внезапная проверка боевой готовности ТОФ проводится с 14 апреля.

Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря в рамках внезапной проверки, сообщило Минобороны РФ 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - сказал 14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, 18 апреля начался завершающий этап проверки ТОФ с электронными (условными) стрельбами кораблей, береговых ракетных дивизионов, полетами стратегической авиации в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника.

Силы Тихоокеанского флота осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням, сказал Шойгу 17 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, всего во внезапной проверке ТОФ участвуют более 25 тыс. военнослужащих, 167 кораблей, включая 12 подлодок, 89 самолётов и вертолётов.