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Интерфакс-АВН

Российские военные отработали развертывание ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" на Курилах и Камчатке

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Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае
Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Петропавловск-Камчатский. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на позициях на Камчатке и Курилах в рамках внезапной проверки, сообщили в Минобороны России.

"В рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" берегового ракетного соединения Войск и сил на северо-востоке России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажам пусковых установок комплекса "Бал" поступила команда на развертывание, после чего они с охранением выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в указанные районы. Протяженность марша составила более 30 километров.

"Во время марша военнослужащие ракетного соединения на практике отработали отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника", - уточнили в Минобороны.

Также по тревоге на пусковые позиции выдвинулись береговые ракетные комплексы "Бастион", которые несут дежурство на островах Камчатской гряды Матуа и Парамушир.

Внезапная проверка боевой готовности ТОФ проводится с 14 апреля.

Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря в рамках внезапной проверки, сообщило Минобороны РФ 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - сказал 14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, 18 апреля начался завершающий этап проверки ТОФ с электронными (условными) стрельбами кораблей, береговых ракетных дивизионов, полетами стратегической авиации в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника.

Силы Тихоокеанского флота осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням, сказал Шойгу 17 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, всего во внезапной проверке ТОФ участвуют более 25 тыс. военнослужащих, 167 кораблей, включая 12 подлодок, 89 самолётов и вертолётов.

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