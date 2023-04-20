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ТАСС

В ЦПК сообщили, что новый набор в отряд космонавтов может начаться в ближайшее время

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Максим Харламов
Максим Харламов.
Источник изображения: © Пресс-служба ЦПК

В отряд будут набирать людей с техническими специальностями и летчиков

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) рассчитывает в ближайшее время начать набор в отряд космонавтов. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

"Мы планируем в этом году, прямо буквально в ближайшее время начать набор. Сейчас с Роскосмосом согласовываем последние детали", - сказал Харламов.

По словам начальника ЦПК, в отряд нужны люди с техническими специальностями, с образованием в сфере точных и фундаментальных наук, а также летчики.

В июле 2022 года Харламов заявил в интервью ТАСС, что Центр подготовки космонавтов планирует предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд космонавтов. Решение о наборе будет принимать госкорпорация. В ноябре он отметил, что предложение по набору в отряд космонавтов в 2023 году подготовлено и скоро будет направлено в Роскосмос. 

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