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США посоветовали заплатить эту цену ради мира на Украине

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Празднование 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая в Пекине 1 июля 2021 года.
Празднование 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая в Пекине 1 июля 2021 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / WANG ZHAO

Al Нadath: США следует позволить Китаю стать посредником между Россией и Украиной

Китай мог бы сыграть посредническую роль между Украиной и Россией, ведь он остается непредвзятым по отношению к конфликтующим сторонам, пишет Al Нadath. Однако США по каким-то причинам этому препятствуют, разжигая конфронтацию на Тайване, в то время как поддерживаемые ими ВСУ страдают от потерь на фронте.

Трудно понять причины и подоплеку провокации США в отношении Китая на Тайване именно в это время, когда многие западные страны пытаются наладить диалог с КНР с целью сдерживания обостряющегося кризиса на Украине, делая ставку на посредническую роль Пекина. Как заявил французский чиновник, Китай является единственной страной в мире, способной оказать прямое влияние на украинский кризис в том или ином направлении.

Непонимание ситуации усугубляется и недавно раскрытыми американским военным командованием фактами: они обеспокоены тем, что Украина вряд ли сделает какой-то прорыв на фронте в ходе так называемого «весеннего контрнаступления». США взволнованы не только тем, что упоминалось в недавних утечках американской разведки (проблемы, с которыми сталкивается украинская армия, а именно — нехватка живой силы и техники), но и тем, что ранее было подтверждено начальником штаба США генералом Марком Милли.

Милли сказал, что ситуация на Украине очень сложная, учитывая масштабы боевых действий на обширной территории. На пресс-конференции в Германии с министром обороны Ллойдом Остином в конце января Милли заявил, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами.

Если американские военные считают, что переговоры решат разногласия Украины и России, то в чем причина нынешнего кризиса в отношениях с Китаем, ведь он способен сыграть роль посредника? Владимир Путин не сможет отказать Си Цзиньпину, а Владимир Зеленский, с другой стороны, не возражал против ранее выдвинутой мирной инициативы Пекина. Не все ее пункты соответствуют позиции Запада, но этот план вполне может помочь конфликтующим сторонам выйти из тупика конфликта.

Ситуация на Тайване не нова, как и позиция Пекина по этому вопросу и американская политика «стратегической двусмысленности». Итак, каково оправдание США для разжигания угрозы военного вмешательства для защиты Тайваня, в то время как Китай не заявлял о каком-либо намерении вторгнуться на территорию острова или изменить его статус-кво силой? Пекин демонстрирует свою мощь перед Тайбэем в ответ на неоправданную эскалацию со стороны Америки, чьи лидеры постоянно посещают Тайвань. Вспомним, например, визит Нэнси Пелоси, бывшего председателя Палаты представителей США, или встреча между ней и главой администрации Тайваня в Лос-Анджелесе. Призыв Си Цзиньпина к китайской армии практиковать «настоящие боевые действия» стал последним проявлением тревожной эскалации между Вашингтоном и Пекином из-за Тайбэя.

Китай считает, что тайваньский вопрос – это последняя попытка Америки окружить его военным путем и побороться за влияние в Азии. Это происходит после создания альянса AUKUS, в который входят Соединенные Штаты, Австралия и Великобритания, а также после укрепления военного союза Америки с Японией.

Что важно сейчас, так это то, что американо-китайская эскалация не поможет Пекину стать посредником в конфликте на Украине, хотя многие добиваются этой роли, особенно европейские лидеры, которые напрямую платят за кризис своей экономикой и благосостоянием граждан. Демонстрации во Франции, проблемы британской экономики и энергетический коллапс в Германии — все это симптомы этого глобального кризиса. Поэтому позиция Эммануэля Макрона о необходимости добиться «независимости» Европы и держаться подальше от американо-китайского противостояния вполне понятна. Министр иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, а до этого канцлер Германии Олаф Шольц посетили Китай, как и представители испанских властей — все это происходит в рамках попыток ЕС добиться прекращения огня на Украине, что могло бы стать отправной точкой для переговоров между Москвой и Киевом.

Китай доказал, что может выступать посредником в спорах и конфликтах, исход которых еще несколько месяцев назад было трудно предсказать. Достаточно вспомнить, как Китай урегулировал разногласия между Саудовской Аравией и Ираном, что обеспечило позитивный климат в ближневосточном регионе. КНР также осуждает ядерные испытания Северной Кореи, несмотря на союз с ней. Даже во время украинского кризиса позиция Пекина оставалась сбалансированной, хотя его связывают тесные отношения с Москвой. Китай отказался поставлять России оружие и воздержался при голосовании по резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, касающихся спецоперации.

Хотя Си Цзиньпин не Владимир Путин, и китайские расчеты могут расходиться с приоритетами России, риск конфронтации КНР и Запада из-за Тайваня по-прежнему необходимо принимать во внимание. Китай, как и Россия, отвергает однополярное господство в мировой политике. В американской эскалации налицо попытка Вашингтона навязать модель управления, которая восстанавливает менталитет времен холодной войны и не учитывает особенности современных обществ, а также интересы безопасности каждой из стран.

Если для США цена за спасение мира от новых военных конфликтов заключается в том, чтобы позволить Китаю сыграть посредническую роль в украинском кризисе и чтобы остановить неоправданную эскалацию тайваньского вопроса, то ее стоит заплатить.

Автор: Ильяс Харфуш (الياس حرفوش)

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