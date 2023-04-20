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Европа беспомощна. Только Китай вырвет ее из сетей Украины

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Саммит ЕС-КНР в Брюсселе
Саммит ЕС-КНР в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

GT: требования Европы к Китаю остановить конфликт на Украине отражают беспомощность ЕС

Европейские политики требуют от Китая воспользоваться тесными связями с Россией и остановить конфликт на Украине, пишет GT. Их призывы доказывают, что сам ЕС не в состоянии урегулировать вопрос — он лишь ждет решения от Пекина. Но добиваться мира Поднебесная будет своим путем, а не западным.

Выступая на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Японии в воскресенье, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Пекин может сыграть свою роль в украинском конфликте, если начнет прямой диалог с Киевом и воздержится от любых военных действий. Он представляет совокупный голос Запада, требующего от Китая положить конец конфликту, который сам же и разжег и продолжает спонсировать.

После этого Боррель добавил, что Поднебесная может внести свой вклад, "выступив на нейтральной стороне" в качестве "постоянного члена Организации Объединенных Наций", имеющего при этом "близкие отношения с Россией". С тех пор, как разразился конфликт на Украине, некоторые западные политики и СМИ не перестают раскручивать идею поддержки Пекином Москвы в духе презумпции виновности. Из-за своей предвзятости эти европейские лидеры громко заявляют о своих надеждах, что Китай сможет сыграть роль "нейтрального" (по их стандартам) мирного посредника.

С другой стороны, такие нарративы отражают беспомощность Европы в разрешении украинского конфликта. Сейчас континент изо всех сил стремится к его окончанию. Весь ЕС постепенно осознал, что попал в расставленную Вашингтоном геополитическую ловушку.

Прямым следствием этого стало то, что экономика Европы впала в стагнацию. Всемирный банк снизил прогноз роста для ЕС с 1,5% до 0,1%. Большое количество средств и технологий утекло из региона в Соединенные Штаты. Хотя уже наступила весна, многие европейские лидеры чувствуют приход экономической зимы.

Кроме того, за более чем за год — именно столько длятся вооруженные действия на Украине — двусторонние отношения между Россией и ЕС были подорваны. Попав в стратегические сети США, блок утратил способность урегулировать вооруженные действия.

Существуют принципиальные различия в базовых позициях, концепциях и практиках Китая и Запада под руководством США в свете украинского конфликта. Последний был в значительной степени срежиссирован и спровоцирован возглавляемой Америкой НАТО посредством безудержной экспансии альянса на Восток с целью вызвать геополитический кризис в Европе. Все это было необходимо, чтобы усилить контроль и влияние США в Европе и подорвать отношения между Россией и ЕС. И НАТО до сих пор продолжает раздувать пламя.

Более того, в краткосрочной перспективе ожидается, что украинский конфликт не получится разрешить мирным путем. Это связано с тем, что Вашингтон, исходя из своих интересов, безусловно, продолжит тормозить процесс переговоров. Пока можно сказать, что США являются самым большим бенефициаром этого кризиса и, естественно, не согласятся ни на какие мирные предложения Китая, Европы и других стран.

Позиция Пекина в отношении украинского конфликта с момента его начала более года назад, напротив, всегда была последовательной и четкой. Придерживаясь принципа содействия переговорам, Китай верил и верит, что геополитический кризис в Европе должен быть урегулирован путем мирного диалога, и выступает против любых форм гегемонизма и силовой политики. Исходя из этого, 24 февраля он выдвинул "Позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". Совершенно очевидно, какая сторона морально ответственна за мир.

Китай готов содействовать переговорам между Москвой и Киевом, и это никак не противоречит развитию его двусторонних отношений с Россией. Пекин также стремится развивать и укреплять двусторонние отношения с ЕС на основе принципа многополярного мира.

Но попытка любой страны или международной организации навязать свое мнение и стратегию Китаю будет решительно отвергнута. Так называемые ожидания некоторых европейских лидеров относительно украинского конфликта по сути и есть навязывание Пекину своей воли. Это неприемлемо в нынешней политической и международной ситуации.

Несмотря на то, что отношения между Китаем и ЕС приобрели положительную динамику, некоторые западные политики все еще придерживаются менталитета холодной войны. Поэтому они никогда не смотрят объективно на актуальную геополитическую ситуацию в Европе и не понимают основные принципы и позиции китайской дипломатии. Все это никак не поможет континенту справиться с хаосом, в который его погрузили политический, экономический и культурный кризисы, вызванные конфликтом на Украине.

Автор: Гао Цзянь (Gao Jian) — ученый Шанхайского университета международных исследований

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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