США заявили, что не ведут прокси-войну с Россией. Факты говорят об обратном

WP: утечка документов Пентагона вскрыла ложь Америки об отсутствии прокси-войны с Россией

Администрация США продолжает отрицать, что Америка ведет прокси-войну с Россией, однако просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона говорят об обратном, пишет WP. Они показали вовлеченность США во все аспекты конфликта на Украине, кроме действий американских войск.

Карен Деюнг

Владимир Путин заявил, что Запад пытается покончить с Россией. Администрация Байдена отрицает это. Однако утекшие документы показывают степень вовлеченности США в конфликт на Украине.

За три дня до годовщины спецоперации на Украине Владимир Путин обозначил, что он вынес за год конфликта. По его словам, Запад, обладающий все более совершенным оружием, использует Украину в качестве "испытательного полигона" для реализации своих планов по уничтожению России.

Его целью было "разжечь войну в Европе и устранить конкурентов с помощью марионеточных сил, — сказал он в своем обращении. — Они планируют покончить с нами раз и навсегда".

Путин прошел долгий путь с начала конфликта, когда он наметил краткую "специальную военную операцию", которая навсегда избавит отколовшиеся регионы Украины — Крым и часть восточного Донбасса — от "унижений и геноцида, совершенных киевским режимом" в течение предыдущих восьми лет вялотекущего конфликта.

Но недавнее описание Путиным спровоцированного Западом конфликта, угрожающего самому существованию России, нашло отклик, особенно на Глобальном Юге. Некоторые страны видят, что Соединенные Штаты участвуют в том, что они считают серийными интервенциями по всему миру, и отказались принимать чью-либо сторону.

Вопрос о том, стала ли Украина прокси-войной между великими державами, сам по себе превратился в интеллектуальное и политическое поле битвы. Понятие "прокси" имеет словарное определение — лицо или организация, уполномоченные действовать за другого. Проще говоря, оно стало означать отправку кого-то другого делать вашу собственную грязную работу.

В сеть просочились десятки изображений, "многие из которых содержат засекреченные оценки американских военных и разведывательных служб". Эти данные иллюстрируют, насколько глубоко Соединенные Штаты вовлечены практически во все аспекты конфликта, за исключением действий американских войск на Украине.

Карты, используемые американской разведкой, иллюстрируют расположение войск, планы сражений и вероятные исходы на поле боя вплоть до самых маленьких городов, а также расположение и силу российской обороны. Кроме того, США располагают данными об используемых системах вооружения с обеих сторон конфликта, а также обладают документами с оценками потерь сторон.

Просочившиеся документы подробно подтверждают, что Соединенные Штаты используют свой огромный арсенал средств шпионажа и наблюдения — включая новейшие спутники и сигнальную разведку — для того, чтобы опередить военные планы Москвы и помочь Киеву нанести потери России.

Несмотря на это, администрация Байдена категорически отвергает сам тезис о прокси-войне с Россией, указывая на то, что происходящие на Украине боевые действия — это якобы оборона и Киев борется за свое выживание. Хотя Соединенные Штаты имеют законную заинтересованность в исходе конфликта и законное право оказывать помощь по просьбе другого суверенного правительства, на поле боя воюют только украинцы.

"Мы не воюем и не будем воевать с Россией. С самого начала этот конфликт — выбор России", — заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

Возможно, это и так, но администрация предоставила Украине более 40 миллиардов долларов в виде военной и экономической поддержки, а также помощь в наведении на цель в режиме реального времени и современные системы вооружений, на которых она обучила киевские войска.

Некоторые американские критики политики Байдена открыто повторяют обвинения Путина, хотя и не обязательно его заявленную оценку того, что цель Запада — уничтожить Россию. Дональд Трамп в недавнем предвыборном ролике назвал боевые действия на Украине "прокси-конфликтом" и сказал, что администрация Байдена только "делает вид, что борется за свободу". Вместо этого, по его словам, "глобалисты" Байдена используют ее, чтобы отвлечь американцев "от хаоса, который они создают прямо у себя дома".

В своем твите в прошлом месяце член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала конфликт "нелепым" и заявила, что Россия не представляет опасности для США и их союзников по НАТО. "Мы платим за ... прокси-войну с Россией. Я никогда не видела, чтобы Путин действительно показывал в деталях свои планы по вторжению в Европу, — добавила она. — Я не верю в эту ложь".

Губернатор Флориды Рон Десантис, не объявивший себя кандидатом в президенты, проявил схожий изоляционизм во время февральского выступления на Fox&Friends, хотя позже назвал Путина "военным преступником". "Я не думаю, что в наши интересы входит втягивание страны в прокси-войну с Китаем, вовлеченность в вопросы границ [других государств] или Крыма", — сказал он.

В то время как одни консерваторы осуждают заявление спикера Палаты представителей Кевина Маккарти о том, что Байден осуществляет на Украине "политику незаполненных чеков", другие считают, что президент был слишком сдержан в предоставлении достаточной помощи Киеву для победы над русскими. "Если вы хотите вести прокси-войну против мстительного, жестокого, разрушительного желания Владимира Путина запомниться как Петр Великий, то ведите эту чертову прокси-войну; не делайте это наполовину", — написал в прошлом месяце Джим Герагти из National Review.

На саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года Байден сказал, что американцы должны быть готовы платить более высокие цены на энергоносители и бензин "столько, сколько потребуется" для победы над Россией, и эту фразу он впоследствии использовал почти в каждом заявлении о западной помощи Киеву. Настаивая на том, что на Украине не будет войск США или НАТО, он заявил, что конфликт должен закончиться "стратегическим поражением" России.

"Россия никогда не победит на Украине. Никогда", — сказал Байден на годовщину начала конфликта во время визита в Киев в феврале.

Большинство западных союзников согласны с этим. "Мы [должны] остановить ее раз и навсегда. И тогда мы сможем создать реальную архитектуру для всего континента — включая Украину, Молдову, Грузию, и обеспечить всем безопасность", — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он не одинок в провозглашении экспансивной цели конфликта на Украине. Практически все западные партнеры, которые в совокупности выделили на военные действия до 80 миллиардов долларов, призывают не только к победе Киева, но и к поражению Путина.

Пока битва идет на земле, специалисты по международному праву и изучению конфликтов ожесточенно спорят о том, является ли она прокси-войной. Короткий ответ заключается в том, что это зависит от того, как определяется этот термин.

К сожалению для тех, кто любит, чтобы их стратегические концепции были такими же точными, как лучшее современное оружие, понятие прокси-войны не имеет согласованного значения и используется по-разному", — написал Лоуренс Фридман, заслуженный профессор изучения войны в Королевском колледже Лондона, в эссе, опубликованном в январе в британской газете New Statesman.

"Основная идея заключается в том, что вы заставляете кого-то другого воевать за вас", — писал Фридман, утверждая, что эта концепция неприменима к Украине.

Однако Хэл Брэндс, профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса, заявил, что именно это Соединенные Штаты и их союзники делают на Украине. "Россия является объектом одной из самых безжалостных и эффективных прокси-войн в современной истории", — написал он в колонке мнений для Bloomberg вскоре после начала конфликта.

"Ключ к стратегии — найти преданного местного партнера — марионетку, готовую убивать и умирать, — а затем снабдить ее оружием, деньгами и разведданными, необходимыми для нанесения сокрушительных ударов по уязвимому сопернику, — пишет Брандс. — Именно это Вашингтон и его союзники делают сегодня с Россией".

В последнее время, когда жестокость конфликта возросла, а Украина одержала несколько побед, Брандс, похоже, склонился, по крайней мере, к концепции, что мир, в котором Россия выходит победителем, представляет опасность для всех. "Если не считать ничего другого, — писал он в начале этого года для Bloomberg, — этот конфликт показал, как выглядит мир без американской мощи, и как он выглядит, когда Америка хорошо использует эту непревзойденную силу".

"Украина, предоставленная сама себе, быстро бы пала, — писал он. — Сейчас она бы переживала показательные судебные процессы, казни и тюремное заключение своих лидеров и суровое наказание всех, кто сопротивляется российскому правлению".

По словам Фридмана, Соединенные Штаты не "находили" и не привлекали Украину для борьбы с Россией, и уж точно не указывали ей, что делать. "Украинское правительство ставит задачи, а украинские командиры отвечают за операции". Самое главное, что цели США и НАТО скорее оборонительные — защита своего восточного фланга от российской экспансии и обеспечение того, чтобы территориальные завоевание не могли быть взяты силой, — чем наступательные.

Другие применяют более техническое объяснение, отмечая, что поддержка США никарагуанской демократическое движение Контрас при администрации Рейгана в 1980-х годах — включая помощь США в создании и активном снабжении негосударственных сил, облет территории Никарагуа и тайное минирование ее гаваней с целью свержения сандинистского правительства — была классической прокси-войной. В 1986 году Международный суд ООН признал, что минирование гаваней и другие действия США нарушили международное право.

Поддержка Америкой афганских моджахедов против Советского Союза во время холодной войны в 1980-х годах широко считается прокси-войной, как и поддержка ливийских диссидентов, свергнувших правительство Муаммара Каддафи во время администрации Обамы.

Независимо от мотивов поддержки Украины, Соединенные Штаты добились некоторых полезных результатов в оценке военных возможностей России, хотя бы для того, чтобы увидеть, как страна, которую они определяют как "острую угрозу", действует в боевых условиях.

"Я думал, что они будут лучше справляться с маневрированием объединенными вооружениями, чем они это делали", — сказал в интервью генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, говоря о первых днях конфликта. — Но они просто спотыкались".

Во время наступлений на Киев и другие города, сказал Милли, "стало очевидно, что российская армия не способна поддерживать свои силы. ... Они не могли уберечь свои машины от ударов; у них не было технического обслуживания на месте или возможности доставлять боеприпасы".

"Я не хочу недооценивать, но это придает мне больше уверенности. Российские вооруженные силы не так хороши, как мы считали ранее", — сказал он.

Просочившиеся документы Пентагона раскрывают существенные слабости России, включая сокращение элитных сил на передовой, и показывают, что американские чиновники смогли получить чрезвычайный уровень информации о российских операциях. Например, они смогли подсчитать, сколько ракет загружается на бомбардировщики и, в некоторых случаях, где они намереваются нанести удар по целям на Украине.

Но у западных союзников возникли свои проблемы, в частности, в поддержании постоянного потока оружия и боеприпасов для Украины. "У нас нет страны, которая бы занималась мобилизацией промышленности в военное время", — сказал Милли. — Урок действительно заключается в поддержании уровня готовности и эффективности сил. Что это значит для нас? Мы очень сознательно переоцениваем наши собственные запасы и промышленную базу по отношению к военным планам, которые у нас есть на случай различных непредвиденных обстоятельств, включая потенциальный конфликт с Китаем".

"Правильно ли мы оценили потребности? Они были очень высокими в этом, возможно, небольшом, ограниченном конфликте, — сказал Милли. — Какими будут ставки в гораздо более крупной войне, в которую могут быть вовлечены Соединенные Штаты?".

Сосредоточившись на конфликте, который сейчас стоит перед ними, многие американские и западные лидеры, не желая говорить об этом публично, заявляют, что они убеждены в том, что рабочие отношения с Россией никогда не смогут быть восстановлены, пока Путин находится у власти. Но это не означает, говорят они, что Путин прав в том, что их цель — "добить" Россию.

"Последнее, что нам нужно, — это раздробленность России и неопределенность судьбы всего этого ядерного оружия", — заявил недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Роберт Гейтс. — Нам нужно целостное российское государство, и нам нужно сильное правительство в Москве".

В этом году помощь США значительно увеличилась, поскольку украинские войска готовятся начать то, что считается решающим контрнаступлением этой весной. На вопрос о том, что произойдет, если Украине не удастся отодвинуть российские линии фронта и отвоевать значительную территорию, высокопоставленный представитель Пентагона не дал прямого ответа.

"Они всегда "смотрят немного дальше", — сказал Остин. — Но мы хотим быть уверены, что они добьются успеха в следующем бою. Я думаю, что если перестать концентрироваться на этом, то другое уже не имеет значения".