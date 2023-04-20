США разозлились на Макрона за "предательство". Но они ничем не лучше

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме в Вашингтоне.

Shukan Gendai: открытое "предательство" Макроном Америки честнее закулисных игр США

Отказ Макрона следовать за США по вопросу Тайваня разозлил Вашингтон. Однако его "предательство" честно говорит о геополитических намерениях Франции, отмечает автор статьи в Shukan Gendai. Этим он выгодно отличается от Америки, любительницы закулисных интриг, направленных против своих же союзников.

США негодуют

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следовать за США и Китаем в вопросе Тайваня — худшее, что можно сделать. Хотя союзники активно критикуют предательство Макрона, автор видит в этом истинные намерения Парижа. Единство Запада трещит по швам.

Президент Макрон находился в Китае с 5 по 7 апреля и встретился там с председателем КНР Си Цзиньпином. 6 апреля во время перелета из Пекина в Гуанчжоу он дал интервью американскому Politico и французской газете Les Echos, во время которых и прозвучало это заявление. Что он сказал?

"Парадокс заключается в том, что мы следуем американской политике из-за панического рефлекса. Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем. Заинтересованы ли мы в активизации темы Тайваня? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны следовать в этом вопросе чьему-то примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая".

Когда об этих высказываниях стало известно, США отреагировали очень негативно. 10 апреля издание Politico выпустило статью под заголовком "Республиканцы обвиняют Макрона в предательстве Тайваня".

В материале было отмечено: "Сенатор-республиканец Тодд Янг (Todd Young), член комитета по международным отношениям, заявил: „Китайская коммунистическая партия — это самый большой вызов западному обществу и нашей экономической безопасности, а также нашему образу жизни. Франция должна раскрыть глаза на эту угрозу“".

Председатель специального комитета палаты представителей по Китаю Майк Галлахер (Mike Gallagher) в интервью Fox News отметил: "Комментарии Макрона вызывают беспокойство. Они позорны и слишком наивны с геополитической точки зрения".

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол (Michael McCaul) также подчеркнул: "Я разочарован мнением президента. Угроза Коммунистической партии КНР Тайваню представляет риск для глобального баланса сил".

The Wall Street Journal в редакционной статье от 10 апреля подвергла критике высказывания Макрона: "Он проявил деголлевские взгляды в самое неподходящее время, после встречи с Си Цзиньпином. Никто не хочет кризиса на Тайване. Его ускорения — тем более. Но нам нужны надежные средства сдерживания, чтобы предотвратить его. Если Макрон хотел ослабить поддержку американцев в отношении конфликта против России, он не мог сказать ничего лучше. Макрон хочет снизить зависимость Европы от американского оружия и энергии. Хорошо. Но тогда почему бы ему не выделить на это финансы и не изменить политику? Если президент Байден не спит, он должен позвонить Макрону и спросить его, не пытается ли тот добиться переизбрания Дональда Трампа".

Звучит критика и в самой Европе. Например, канал Еuronews привел слова одного французского эксперта: "Большая аналитическая ошибка. Заявление было сделано в самый неподходящий момент". Дело в том, что одновременно с заявлением Макрона Китай начал военные учения с боевой стрельбой вблизи Тайваня.

Пекин вне себя от радости. Англоязычная версия "Хуаньцю шибао", связанная с китайской компартией, 10 апреля написала, что высказывания Макрона о стратегической автономии свидетельствуют о снижении способности США сохранять гегемонию:

"Высказывания Макрона, в которых он предостерег Европу от усиления зависимости от США и от участия в американо-китайском конфликте, были восприняты как призыв избежать слишком глубокого вовлечения в тайваньский вопрос. Это разумное и прагматичное предупреждение, похоже, удивило политиков и СМИ США, которые немедленно раскритиковали президента Франции. Их жалобы отражают ослабление способности США контролировать своих союзников и их опасения по поводу сохранения своей гегемонии".

"Медовый месяц" Китая и Европы

Действительно ли заявление Макрона является предательством США и Европы, которые поддерживают сопротивление Украины и пытаются предотвратить вторжение Китая на Тайвань? Я говорю "да", поскольку Франция полагается на США в украинском вопросе, но при этом игнорирует Тайвань.

По состоянию на январь американская помощь Украине достигла 76,9 миллиарда долларов в военной, финансовой и гуманитарной областях. Это в 44 раза больше, чем 1,76 миллиарда долларов, выделенных Францией. Глядя на это, можно с уверенностью сказать, что Париж просто прячется в тени Вашингтона. Неудивительно, что американские и европейские чиновники возмущены.

Но это и есть истинное лицо Макрона.

Во время своего визита в Китай, где и было сделано его заявление, французский лидер подчеркнул свою прокитайскую позицию, тем самым польстив Си.

Выступая 5 апреля перед французскими гражданами в Китае, он рассказал о мирном предложении Пекина по Украине: "Франция приветствует мирный план Китая. Хотя мы не согласны со всеми пунктами, Пекин демонстрирует готовность к разрешению конфликта. Поэтому, даже если это не мирное предложение, оно, по крайней мере, является попыткой найти путь к миру и демонстрирует чувство ответственности".

На встрече на высшем уровне в Пекине на следующий день (6 апреля) он зашел так далеко, что сказал Си следующее: "Мы рассчитываем на то, что вы сможете образумить Россию и вернуть все стороны за стол переговоров".

Си обеспечил Макрону необычайно щедрый прием: после их встречи 6 апреля он последовал за президентом Франции в Гуанчжоу, где они провели неформальную встречу и ужин.

В совместном китайско-французском заявлении, опубликованном 7 апреля, говорится, что Китай будет укреплять многостороннюю международную систему во главе с ООН в многополярном мире в соответствии со своей главной стратегической целью — свергнуть однополярное господство США и реализовать многополярный мир. Очевидно, что правительство Макрона реалищует прокитайскую политику.

Но Макрон – не первый европеец, который склоняется в сторону Китая.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель очень дружелюбно относилась к КНР, делая упор на экономические интересы. При бывшем премьер-министре Великобритании Дэвиде Кэмероне тесные китайско-британские отношения переживали "золотой век".

Причина заключается в очевидном геополитическом факторе: Европа находится далеко от Китая. Она не беспокоится о том, что КНР может начать вторжение в регион, поэтому делает акцент на экономике.

В США также нет единства

США, по понятным причинам, возмущены комментариями Макрона, но есть ли в самой Америке единство по поддержке Украины? Нет. Среди республиканцев распространяется мнение, противоположное логике Макрона, — необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать Тайвань, а не Украину.

Как я отмечал в других статьях, сенатор-республиканец Джош Хоули (Joshua Hawley) в феврале заявил: "Мы отправили на Украину больше оружия, чем вся Европа вместе взятая. Удержание Китая от попыток захвата Тайваня является главным приоритетом США".

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) в октябре прошлого года подчеркнул, что Вашингтон не может выписать Украине пустой чек, а сенатор Том Коттон (Tom Cotton) выразил мнение, что Россия сейчас находится в тупике и не представляет непосредственной угрозы для Организации Североатлантического договора (НАТО).

В Республиканской партии приоритеты безопасности явно смещаются от Украины к тайваньскому вопросу. Это неудивительно с точки зрения реализма, который рассматривает безопасность в свете силовых отношений со странами, представляющими конкретную угрозу.

Что для США большая угроза: Россия, проводящая спецоперацию на Украине, или Китай, нацелившийся на Тайвань? Очевидно, что это Тайвань. Россия — ядерная держава, но <...> ее население и экономика составляют лишь одну десятую часть от китайских. С другой стороны, если Тайвань будет присоединен к материку , под угрозой окажется гегемония, которую США обеспечили себе в Тихом океане.

В двух словах: Макрон считает, что Тайвань не имеет отношения к Европе, а вот Республиканская партия США полагает, что Тайвань важнее Украины.

Логика американского реализма

Американский реализм проявился в совершенно неожиданной форме.

Недавно произошел инцидент, связанный с утечкой конфиденциальных документов США и НАТО. Они показали, что Вашингтон был осведомлен не только о военной ситуации на Украине, но и о дискуссиях в правительстве Южной Кореи.

США подслушали разговор между высокопоставленными южнокорейскими чиновниками, обсуждавшими то, что делать в ситуации, если США потребует от страны предоставить боеприпасы. Запаниковавший Вашингтон был вынужден предоставить Сеулу объяснения.

Это не первый случай, когда Америка прослушивает ключевые фигуры в странах-союзницах.

В 2013 году разоблачения сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена доказали, что телефон канцлера Германии Ангелы Меркель прослушивался. Тогдашний президент Барак Обама объяснился перед Берлином, но суть самой политики, направленной на партнеров, не изменилась.

Второй раздел президентской директивы о разведывательной деятельности, опубликованной в октябре прошлого года, предусматривает, что директор национальной разведки будет обнародовать информацию о целях сбора данных электронной разведки (например, электронной почты и прослушки), если только президент не решит, что это может нанести ущерб американской безопасности.

Другими словами, именно президент Джо Байден определяет цели и решает, публиковать какой-либо материал или нет.

Не либерализмом единым

В прошлом переговоры в Японии между Министерством международной торговли и промышленности, а также автопроизводителями по поводу проблем автопрома прослушивались Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. В данном случае было бы слишком наивно думать, что Токио не является объектом слежки.

США не всегда ведут себя и общаются со своими союзниками по-джентльменски. Даже когда Соединенные Штаты поднимают бокалы с шампанским, за кулисами они прощупывают своих противников, не обращая внимания на законы и правила.

Как однажды сказал бывший премьер-министр Соединенного Королевства Генри Пальмерстон, "у Великобритании нет вечных друзей и вечных врагов, есть только вечные национальные интересы".

Если утечка секретных документов стала разоблачением закулисных реалий, то заявление Макрона — это событие, которое открыто проявило его взгляды на национальные интересы. В мире растущей напряженности оно демонстрирует суть государства, которое движется в соответствии со своими истинными намерениями.

Администрация Джо Байдена отстаивает такие идеалы, как свобода, демократия и верховенство закона. Она позиционирует борьбу против России и Китая в формате свободы и демократии против деспотии. Но на одном таком прекрасном либерализме страна далеко не уедет.

Нет смысла расстраиваться из-за слов и поступков Макрона и США. Это — суть государства. Намного наивнее верить, как это делают правительство Фумио Кисиды и некоторые японские СМИ и эксперты, что либерализм лежит в основе мироустройства.

Эти два инцидента показали, что даже внутри либерального и демократического лагеря началась серьезная борьба за национальные интересы.

Автор: Юкихиро Хасэгава (Yukihiro Hasegawa)