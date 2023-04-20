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Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР мировой космической державой

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Ынха-3
Одна и та же ракета «Ынха-3» на стартовом комплексе в 2012 (слева) и 2016 (справа) годах.
Источник изображения: b14643.de

Партия и правительство КНДР стремятся сделать ее мировой космической державой, заявил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), пишет РИА Новости.

Политик посетил государственное управление по освоению космоса. Он осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. Глава государства отметил, что все проекты нужны для становления мировой экономической и научно-технической державы, демонстрации государственной мощи. Он призвал продолжать независимое освоение космоса.

«Незыблемой волей партии и правительства КНДР является в итоге сделать страну мировой космической державой», — пообещал он.

Ранее КНДР отказалась останавливать свою космическую программу даже в случае введения санкций.

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Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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