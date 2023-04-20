Глава Приамурья рассказал, когда состоится пуск "Ангары" с космодрома Восточный

Завершается строительство второго стартового стола для ракеты, отметил Василий Орлов

ТАСС, 19 апреля. Первую ракету-носитель "Ангара" доставят на космодром Восточный к сентябрю, пуск планируется на конец 2023 года, сообщил в интервью ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Там [на космодроме] сегодня завершается строительство второго стартового стола для ракеты "Ангара". Идет в графике строительство, несмотря на все сложности, связанные с санкциями и ковидом в первую очередь. <…> [Ракета] "Ангара" должна быть завезена в ближайшее время, уже в сентябре будет находиться на космодроме с последующим пуском. По плану в конце 2023 года должен состояться пуск", - сказал Орлов.

По словам губернатора, от количества пусков с космодрома зависит развитие всей прилегающей инфраструктуры и профильного образования в регионе. "Во многом из той социологии, которую мы собираем, молодежь, принимая решение поступать именно на эти направления, больше отталкивается от романтики. Соответственно, романтика выражена в этих пусках, и здесь очень важно, чтобы их количество нарастало. Надеюсь, что в перспективе на Восточный будет перенесена и пилотируемая космонавтика. По крайней мере, такие обсуждения идут. Тогда космодром получит дополнительный импульс", - добавил Орлов.

Реализация второй очереди строительства Восточного, которая предусматривает создание стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара", началась в июне 2019 года, монтаж технологического оборудования - в декабре того же года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого, которое использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны России). Запустить полноценное серийное производство "Ангары" планируется в 2024 году.