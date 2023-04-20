Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил беспилотник "Байрактар" в ходе спецоперации

Зенитный ракетный комплекс назвали "убийцей дронов" за большое количество сбитых беспилотников

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Беспилотник "Байрактар" был обнаружен и уничтожен зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Бук-М3". Об этом сообщил начальник разведывательного подразделения "Восемнадцатый", имя которого не приводится.

"Был обнаружен беспилотник "Байрактар". Обнаружили и передали информацию, в дальнейшем цель была уничтожена", - сказал начальник подразделения в видео, распространенном Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, "Бук-М3" прозвали "убийцей дронов" за огромное количество сбитых с начала спецоперации разведывательно-ударных беспилотников. "Но он также эффективно поражает и "Точки-У", и ракеты РСЗО HIMARS, и другие снаряды систем залпового огня. У машин комплекса новейшая электроника и мощная радиолокационная станция. Группировка "Бука" способна сопровождать - то есть обнаруживать и поражать - шесть целей практически разом", - пояснили там.

Минобороны России также показало кадры несения боевого дежурства расчетами ЗРК "Бук-М3" Западного военного округа в ходе спецоперации.