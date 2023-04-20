ЦПК и НАМИ обсуждают создание машин Aurus для доставки космонавтов к ракете на Восточном

Салон автомобиля Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити".

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов выразил надежду, что в ближайшее время вопрос о том, на какой базе создадут российские средства транспортировки, решат

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) обсуждает с ФГУП "НАМИ" и "группой ГАЗ" создание транспортного средства для доставки космонавтов к ракете на космодроме Восточный. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

"Не могу гарантировать, что это будет "Москвич". Мы работаем над средствами транспортировки космонавтов до стартового комплекса, в проекте есть создание таких транспортных средств (по доставке космонавтов к ракете перед запуском - прим. ТАСС). Пока мы обсуждали эту тему с НАМИ и "группой ГАЗ". <…> НАМИ - это Aurus", - сказал Харламов, отвечая на вопрос, нет ли планов по использованию автомобилей "Москвич" для доставки космонавтов на Восточном.

Начальник ЦПК выразил надежду на то, что в ближайшее время вопрос о том, на какой базе будут созданы российские средства транспортировки, будет решен.

В марте Харламов сообщал ТАСС, что в ближайшие месяцы на космодроме Восточный может появиться филиал ЦПК, на базе которого будет создан комплекс предполетной подготовки космонавтов.

С космодрома Восточный в будущем планируют осуществлять пилотируемые и грузовые полеты на Российскую орбитальную станцию.