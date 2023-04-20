В аварии сильно поврежден новейший штатовский M-SHORAD на базе БТР Stryker

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Боевые машины американского производства Stryker в ходе эксплуатации на территории европейских стран НАТО продолжают попадать в различные дорожные происшествия. Одно из них произошло в Германии.

Как сообщает "РГ: русское оружие", по непонятной пока причине в правый борт бронеавтомобиля MaxxPro врезалась самоходная установка противовоздушной обороны M-SHORAD, только недавно начавшая поступать в войска.

В результате у двухосного специального транспортного средства полностью сорвало передний мост, вывернуло заднее правое колесо, повредило корпус. У мобильного (8х8) комплекса ПВО также имеются серьезные повреждения, надолго выведшие его из строя. Данных о том, насколько пострадали члены экипажей, пока нет.

MaxxPro были созданы для эксплуатации в Ираке и Афганистане, относятся к так называемым MRAP с повышенным уровнем защиты от мин и фугасов. Сейчас они служат не только в армии США, но и переданы более чем в два десятка стран, в том числе на Украину. В последней их много критикуют за плохую проходимость, но, как оказывается, инциденты с ними могут случаться и на хороших дорогах в абсолютно мирной обстановке.

Вес - около 14000 кг. 330-сильный двигатель способен разгонять бронеавтомобиль по шоссе до 105 км/ч. Правда, устойчивость и управляемость на высоких скоростях оставляют желать лучшего.

Американские военные, долгое время не занимавшиеся средствами защиты от угроз с воздуха для сухопутных войск, при создании на шасси Stryker ракетно-пушечного M-SHORAD решили ни в чем себе не отказывать. Поэтому на этой платформе одновременно смонтировали ракеты Hellfire Longbow и Stinger, 30-мм скорострельную пушку, 7,62-мм пулемет, радар с активной фазированной решеткой и электронно-оптический прицельный блок. Насколько эффективен такой "комбайн" - неизвестно, он не был опробован в реальной боевой обстановке.

Как уже отмечалось, это происшествие - не первое с техникой этого многочисленного семейства средних колесных машин. В 2020 году в Польше во время следования в колонне сгорел такой бронетраспортер. Пожар был настолько сильным, что пришлось звать на помощь местных огнеборцев.

В 2018 году в Литве столкнулись сразу четыре БТР. Пострадали 13 военных. В 2015-м Stryker врезался в легковой автомобиль, о жертвах тогда не сообщалось.