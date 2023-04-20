Войти
Вестник Мордовии

В аварии сильно поврежден новейший штатовский M-SHORAD на базе БТР Stryker

373
0
0

Источник изображения: Фото: youtube.com

Боевые машины американского производства Stryker в ходе эксплуатации на территории европейских стран НАТО продолжают попадать в различные дорожные происшествия. Одно из них произошло в Германии.

Как сообщает "РГ: русское оружие", по непонятной пока причине в правый борт бронеавтомобиля MaxxPro врезалась самоходная установка противовоздушной обороны M-SHORAD, только недавно начавшая поступать в войска.

В результате у двухосного специального транспортного средства полностью сорвало передний мост, вывернуло заднее правое колесо, повредило корпус. У мобильного (8х8) комплекса ПВО также имеются серьезные повреждения, надолго выведшие его из строя. Данных о том, насколько пострадали члены экипажей, пока нет.

MaxxPro были созданы для эксплуатации в Ираке и Афганистане, относятся к так называемым MRAP с повышенным уровнем защиты от мин и фугасов. Сейчас они служат не только в армии США, но и переданы более чем в два десятка стран, в том числе на Украину. В последней их много критикуют за плохую проходимость, но, как оказывается, инциденты с ними могут случаться и на хороших дорогах в абсолютно мирной обстановке.

Вес - около 14000 кг. 330-сильный двигатель способен разгонять бронеавтомобиль по шоссе до 105 км/ч. Правда, устойчивость и управляемость на высоких скоростях оставляют желать лучшего.

Американские военные, долгое время не занимавшиеся средствами защиты от угроз с воздуха для сухопутных войск, при создании на шасси Stryker ракетно-пушечного M-SHORAD решили ни в чем себе не отказывать. Поэтому на этой платформе одновременно смонтировали ракеты Hellfire Longbow и Stinger, 30-мм скорострельную пушку, 7,62-мм пулемет, радар с активной фазированной решеткой и электронно-оптический прицельный блок. Насколько эффективен такой "комбайн" - неизвестно, он не был опробован в реальной боевой обстановке.

Как уже отмечалось, это происшествие - не первое с техникой этого многочисленного семейства средних колесных машин. В 2020 году в Польше во время следования в колонне сгорел такой бронетраспортер. Пожар был настолько сильным, что пришлось звать на помощь местных огнеборцев.

В 2018 году в Литве столкнулись сразу четыре БТР. Пострадали 13 военных. В 2015-м Stryker врезался в легковой автомобиль, о жертвах тогда не сообщалось.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Ирак
Литва
Польша
США
Украина
Продукция
AGM-114
Stinger
Stryker
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
06.06.2022
США сделали из Украины гигантский испытательный полигон
17.02.2022
NYT: американское оружие на Украине Россию не остановит, но поставки продолжаются
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
14.02.2019
Броневики для друзей: Пентагон отправит в Европу "Страйкеры"
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 10:53
  • 48224
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх
  • 20.04 08:21
  • 2
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 20.04 00:24
  • 50
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 19.04 22:15
  • 1
Ростех намерен передать активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для выпуска артиллерии
  • 19.04 17:33
  • 0
В основе госполитики – забота о людях: Беларусь оказывает всестороннюю помощь украинским беженцам
  • 19.04 17:11
  • 0
Польская «Конфедерация» видит в Беларуси одного из основных участников системы безопасности региона
  • 19.04 15:30
  • 0
Эксперт: для налаживания производства электродвигателей для авиации нам потребуется более 10 лет
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства