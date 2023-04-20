У Польши нет ни сил, ни средств на создание самой мощной армии в Европе

Эксперт Линк-Ленчевский: планы Польши создать самую мощную армию в Европе – популизм

Министр обороны Польши Блащак пообещал создать за два года самую мощную сухопутную армию в Европе. Планы настолько амбициозны, что выглядят нереальными, заявил изданию Wirtualna Polska военный эксперт Якуб Линк-Ленчевский. Его аргументы подтверждают, что это лишь популистская игра перед выборами.

Славек Загурский (Sławek Zagórski)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) заявил, что правительству "Объединенных правых" хватит двух лет, чтобы создать самую мощную сухопутную армию в Европе. Возможно ли выполнить такую задачу за столь короткое время?

"Мы создадим самые сильные сухопутные войска в Европе. Мы на правильном пути", – пообещал Мариуш Блащак и добавил, что для этого нужно еще два года.

Блащак уже давно объявил, что планирует создать 300-тысячную армию, купить 1 тысячу танков, 500 ракетных комплексов HIMARS и 1400 новых боевых машин пехоты. Планы настолько амбициозны, что выглядят нереальными. Что это – очередная популистская игра перед предстоящими выборами или жизнеспособный, сбалансированный проект по созданию сухопутных войск, исходя из имеющихся возможностей и потребностей?

Сомнение первое: время

Простой гражданин не в курсе, что реализация программ по вооружениям – дело небыстрое, речь может идти даже о нескольких десятилетиях. К тому же довольно много времени занимает само производство. Например, танки и гаубицы, поставляемые из Южной Кореи, не производятся специально для Польши. Они создавались для корейской армии. Это видно даже по их камуфляжу. После доставки на польскую землю единственным признаком "польскости" корейских машин были бело-красные наклейки.

Создание вооруженных сил – это сложный процесс, который должен быть непрерывным, постоянным. Поэтому Министерство обороны разрабатывает и утверждает "План технической модернизации", объясняет издатель военного журнала MILMAG Якуб Линк-Ленчевский (Jakub Link-Lenczowski).

В последние годы "План технической модернизации" был засекречен, поэтому сегодня общественность о направлениях модернизации армии не осведомлена. Министры из партии "Право и справедливость" относятся к этим документам довольно вольно, многие долгосрочные программы были просто выброшены в мусорное ведро.

Закупка вооружения – это не только поставки польских оружейных предприятий. Судя по структуре заказов и заявлениям Министерства обороны, польский ВПК, похоже, выполняет роль сервисного и ремонтного центра, обладающего некоторыми возможностями модернизации и производства компонентов. Хотя, конечно, есть достойные подражания исключения, говорит Линк-Ленчевский.

Здесь стоит упомянуть такие продукты, как боевые машины пехоты Borsuk, БПЛ FlyEyE, дроны Warmate, автомат MSBS-Grot или зенитные ракеты Piorun. Но на создание этих продуктов, как правило, уходит примерно десятилетие. Сам процесс военных исследований, приемки, внедрения, обучения и достижения начальной боевой готовности занимает несколько десятков месяцев. Будь то отечественный или зарубежный продукт, это все равно требует времени, добавляет эксперт.

Как это выглядит на практике? Доставка 1400 боевых машин пехоты, анонсированная министром Блащаком, может занять до 24 лет! Дело в том, что первоначальные планы предусматривают производство в масштабах батальона, то есть 58 единиц в год. То же самое относится и к другим машинам – танкам или гаубицам.

Когда будут осуществлены поставки "Абрамсов" и К2 вместе с боеприпасами и когда эти машины будут развернуты в бригады, Польша станет танковой державой. Это длительный процесс, даже не считая времени производства. А судя по контрактам с американцами, одни только поставки займут дольше заявленных двух лет, отмечает Линк-Ленчевский.

Сомнение второе: деньги

Недаром такие документы, как "План технической модернизации", предполагают 10-летний срок реализации. Создание мощной армии и даже реализация актуальных задач Министерства национальной обороны – это серьезная нагрузка на бюджет. Я не могу себе представить, где власти возьмут средства для оплаты новых самолетов, надводных и подводных кораблей, вертолетов, беспилотников, танков, боевых машин пехоты, специализированных автомобилей, а к тому же на финансирование призыва на службу более 100 тысяч военнослужащих в течение следующих 24 месяцев, говорит эксперт.

Даже если бы сроки доставки технически можно было соблюсти, все равно не хватило бы денег. Согласно официальным данным штаб-квартиры НАТО, польская армия потратила в 2022 году на новую технику 20,4% военного бюджета – по этому показателю мы находимся на 7-м месте с конца, добавляет Линк-Ленчевский.

Конечно, конфликт на Украине и прошлогодние декларации изменят эту статистику, но нужно дождаться исполнительных соглашений, в которых будет отражен реальный уровень закупок. Однако это трудоемкий процесс, который займет более двух лет, заключает он.

Вопрос финансирования является более сложным. И к тому же засекреченным. В 2022 году только за счет поступлений от выпуска облигаций Банка национального хозяйства Фонд поддержки Вооруженных сил должен был получить 15,21 миллиардов злотых. Между тем, как сообщил Минфин, в третьем квартале 2022 года Фонд задолжал 9,9 миллиардов злотых. Вскоре Министерство обороны решило засекретить его деятельность. Таким образом, от налогоплательщиков просто скрывается, какие суммы и на что тратятся.

Однако даже упомянутые 20,5 миллиардов злотых – это не какая-то безумная сумма. В настоящее время при численности армии в 113 тысяч военнослужащих на одни только зарплаты уходит 13,5 миллиардов злотых. При увеличении численности до 250 тысяч потребуется около 30 миллиардов злотых. Кроме того, Минобороны планирует создать новые подразделения. Общая стоимость создания 18-й Механизированной дивизии, по оценкам оборонного ведомства, составит 27 миллиардов злотых в течение 10 лет. Причем речь идет о подразделении, который создается не с нуля, а на 80% состоит из уже существующих батальонов!

Сомнение третье: люди

Чтобы обслуживать сотни новых танков, гаубиц и содержать штат пехоты в механизированных батальонах, необходимы люди. Однако их по-прежнему не хватает даже в существующих подразделениях. Вакантными остаются примерно 20 тысяч штатных должностей. Более трети из них – офицерские. Молодые люди отнюдь не ломятся во все двери и окна военных вузов. При этом даже самым опытным унтер-офицерам дорога к офицерскому званию практически закрыта, что солдаты считают абсурдом. Особенно учитывая, что офицерское звание намного легче получить в Войсках территориальной обороны или Академическом легионе.

У министра национальной обороны имеются амбициозные планы по увеличению численности Вооруженных сил и созданию новых подразделений, однако тут есть большая проблема, говорит Линк-Ленчевский. Согласно докладу НАТО, в 2015 году польская армия насчитывала 98,9 тысяч военнослужащих, а в 2020 году увеличилась до 116,2 тысяч. В 2021 и 2022 годах ее численность достигла 121 тысячи и 112,5 тысяч соответственно. Я предполагаю, что после проверки цифры будут более высокие, но все равно – обратите внимание на то, сколько не хватает до заявленных 300 тысяч. И речь идет о семи, а не о двух годах! – подчеркивает эксперт.

Решением должна была стать добровольная военная служба. В 2022 году поступило около 14 тысяч заявок на обучение. Оно длится до 12 месяцев, в том числе базовое – 28 дней. В течение оставшихся 11 месяцев кандидаты проходят специальную подготовку. За это время они получают более 4 тысяч злотых жалованья в месяц. Однако о том, сработает ли это решение, говорить пока рано. Оценить успешность программы можно будет только через несколько лет.

Кроме того, не хватает опытных инструкторов, особенно унтер-офицеров. В одних только Войсках территориальной обороны не хватает около 1300 инструкторов. Даже военнослужащие Оперативных войск жалуются на проблемы с выполнением плана обучения. Одна из причин – задействование солдат на различных пикниках и других массовых мероприятиях.

Сомнение четвертое: экипировка солдата

Невозможно создать сильную армию без должным образом обученных и оснащенных солдат. Министр Блащак сосредоточился на закупках "медийной" техники – танков, самолетов, гаубиц. Словом, всего того, что красиво смотрится по телевизору и на фоне чего можно показать себя в выигрышном свете. Между тем личная экипировка солдата по-прежнему оставляет желать лучшего. Например, солдатам не полагаются палатки, тенты и утепленные куртки.

По мнению Минобороны, зимой солдату должно хватить флисовой кофты и непромокаемой куртки, а на случай ночевки в лесу – спального мешка и пленки. В доктрине Вооруженных сил по-прежнему предполагается, что солдаты размещаются в реквизированных государственных зданиях (например, в школах) или в частных домах. А в полевых условиях им полагаются многоместные палатки. Насколько это абсурдно, показал конфликт на Украине.

Как заявил командующий родов войск Вооруженных сил генерал Веслав Кукула (Wiesław Kukułа), люди должны быть в приоритете. Военные постепенно получают новое оружие и более современную персональную экипировку. Уже сейчас Министерство обороны заказало больше автоматов Grot, чем имеющееся количество автоматов Beryl. В войска поступают шлемы и баллистическая защита от предприятий Maskpol и i Lubawа, перечисляет Линк-Ленчевский.

Кризис на польско-белорусской границе показал масштабы дефицита, я встречал там солдат в старой форме и с автоматами BerylA самой старой модификации без каких-либо оптоэлектронных прицелов. Так что остается поймать на слове генерала Кукулу и надеяться, что ситуация изменится. Однако это будет трудоемкий процесс, особенно в контексте декларации об увеличении количества личного состава Вооруженных Сил Польши, резюмирует эксперт.

Список того, чего не хватает солдатам, очень длинный. Например, в мирной обстановке бронежилет полагается каждому пятому солдату. Все их получат только во время войны. Это противоречит декларациям о том, что солдат должен тренироваться в той же экипировке и с тем же оружием, с которыми он будет воевать. В этом случае здесь виноваты в основном действующие правила, не поспевающие за темпом развития Вооруженных сил и меняющейся ситуацией.

Сомнение пятое: политика

Теоретически декларации министра Блащака вполне осуществимы. Однако для этого Минобороны должно было бы полностью опустошить госбюджет, перевести промышленность на военные рельсы и вернуть приостановленный призыв на срочную военную службу. Эти условия министр выполнить не в состоянии.

Заявление о создании мощной армии всего за два года реализовать невозможно. Однако декларация прозвучала и теперь она активно распространяется партийными СМИ. То же самое было в случае покупки 500 HIMARS, сотни ударных вертолетов и 1 тысячи корейских танков. И то, и другое, изначально было невыполнимо.

Но ведь чего только не пообещаешь людям в процессе избирательной компании. Министр Блащак, похоже, с обещаний и начал.