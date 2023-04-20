Венгрия станет новой жертвой США

TAC: штаты нацелились на Венгрию из-за неповиновения американской гегемонии

Венгрия рискует стать новой жертвой США из-за неповиновения американской гегемонии, пишет TAC. Вашингтону не нравится, что Будапешт следует собственному курсу в отношении с Россией, несмотря на формальную принадлежность к западному блоку.

Вашингтон импульсивно размахивает дубиной власти, наказывая за малейшее отклонение от однополярной американской гегемонии.

На прошлой неделе американское правительство ввело санкции против Международного инвестиционного банка. Это российский наднациональный институт развития со штаб-квартирой в Будапеште. Впервые с начала российской военной операции на Украине Вашингтон решил наказать организацию, которая находится в стране, входящей в НАТО и ЕС. Тем самым он довел американо-венгерские отношения до состояния крайней деградации. МИБ не может осуществлять свою деятельность, сказал премьер-министр Виктор Орбан. Это вынудило его правительство забрать свою долю в банке, составляющую 25 процентов.

Демонтаж МИБ и намерение США ввести более масштабные санкции против окружения Орбана напоминают нам о том, какой колоссальной финансовой мощью обладает Вашингтон. Американское правительство использует эту мощь все более своенравно, наказывая за малейшее отклонение от курса на идеологический конфликт с новым восточным блоком, к которому я отношу группу стран от Китая до Южной Африки, Бразилии и России, то есть, те страны, которые отвергают однополярную гегемонию США.

Сам по себе Международный инвестиционный банк мало что значил. Это реликт старого восточного блока, содействовавший развитию и торговле в годы холодной войны. Несомненно, у МИБ были определенные связи с российскими органами безопасности, точно так же как у американских гигантов информационных технологий и крупных корпораций имеются тесные связи с аппаратом безопасности США. Они даже берут к себе на работу аппаратчиков из спецслужб, когда те выходят в отставку. Получается, что эти люди в целом преследуют одни и те же цели и во время государственной службы, и после ухода в частный сектор.

Венгры, видимо, понимали, что Запад начнет действовать против МИБ, так как они быстро забрали свои средства из этого банка. Министерство экономического развития Венгрии отметило, что банк не имеет большого значения для страны, потому что сейчас она глубоко интегрирована в европейский рынок.

Гораздо большую тревогу вызывают планы законодательной власти подвергнуть санкциям видных деятелей, связанных с Орбаном и с правящей партией "Фидес" (Венгерский гражданский союз), о чем сообщило Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода". "Закон об этом готовится с прошлого года. Ожидается, что его представят на рассмотрение конгресса уже в следующем месяце, и он встретит там широкую поддержку", — утверждает газета Guardian. Пока непонятно, за какие неблаговидные поступки законодатели собираются карать венгров. Возможно, они сошлются на коррупцию, на проблемы с "верховенством права" и с правами ЛГБТ, хотя каждому известно, что истинная причина – это нежелание Будапешта идти до конца в антироссийских действиях.

Как заявил писатель-социалист Томас Фази (Thomas Fazi), "преступления, в совершении которых обвиняют Венгрию, отнюдь не уникальны", и одной только Венгрией не ограничиваются. Политизированные суды? Если и существуют где-то аполитичные суды, то нам о них ничего не известно.

Коррупция? По данным Transparency International, венгры считают, что у них во власти не так много коррупции — меньше, чем в соседних странах типа Румынии, Словакии и Болгарии, равно как и в западных странах Испании, Португалии и Италии.

Свобода прессы? Да, Орбан усилил контроль за многими средствами массовой информации, действуя через близких ему олигархов. Но в отличие от США, там очень немногие олигархи — ах, простите, "предприниматели" — контролируют ведущие СМИ из мейнстрима. А если вы считаете, что наши принадлежащие олигархам СМИ — это бастионы независимости, то я должен напомнить вам об иракской войне, о локдаунах, о ноутбуке Хантера Байдена и о прочих грязных секретах.

Права ЛГБТ? Да, "Фидес" принимает законы, ограничивающие преподавание гендерной идеологии в венгерских школах, что является отражением консервативной культуры страны. Но Венгрия далеко не Саудовская Аравия. Полиция нравов Орбана не ведет охоту на геев. И тем не менее, американским санкциям подвергается "Фидес", а не правящая королевская династия из Дома саудов.

Нет, преступление Венгрии в другом. Она придерживается старомодного убеждения, что страны имеют право вести себя как независимые и суверенные государства, что Европе не стоит провоцировать ядерную конфронтацию с Россией, что конфликт на Украине лучше всего рассматривать через призму геополитического реализма, а не через очки гипертрофированной идеологии, которая "свободу" противопоставляет "несвободе".

"Мы признаем и понимаем, что представляем разные позиции, — сказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. — Но нам непонятно, зачем оказывать давление на другие страны, чтобы они изменили свою позицию".

Автор статьи: Сохраб Ахмари (Sohrab Ahmari)