Украина решила "сокрушить" Россию надувными танками

The Economist: ВСУ начали использовать надувные танки в целях экономии

Украина нашла "перспективное" решение, которое позволит сэкономить на западных вооружениях, легко уничтожаемых российскими дронами, пишет The Economist. Она начала внедрять надувную технику в надежде, что стрельба по ложным целям "ослабит Москву".

Надувные ложные цели — это перспективное решение.

Начиная с Троянского коня и кончая "Рупертами", как называли чучела десантников из мешковины, которые сбрасывали с парашютами в день высадки союзников в Нормандии, введение противника в заблуждение на войне — прием старый, как сама война. Оборонная техника развивается, и в связи с этим необходимо разрабатывать хитрые планы, чтобы лишить ее преимуществ. Дроны помогли подробно разглядеть Украину, и тут на сцену вышли имитационные макеты.

Как только в годы Первой мировой войны изобрели танки, тут же появились их макеты из натянутой на деревянную раму, пропитанной битумом и покрашенной мешковины, которые отвлекали внимание и создавали путаницу. Русские утверждают, что подбили на Украине несколько высокоточных пусковых установок "Хаймарс", поставленных Америкой в июне прошлого года. ВСУ же говорят, что не потеряли ни одной установки. Несоответствие в заявлениях объясняется небольшой партией копий "Хаймарсов", деревянных моделей, установленных на тяжелых грузовиках, которые ездят по грязным проселочным дорогам за линией фронта.

"Надо понимать, что это инновационный конфликт, — говорит советник главы МВД Украины Антон Геращенко. — Дроны и спутники — это более современная и сложная техника, способная видеть все в мельчайших деталях. Трудно одурачить противника, у которого есть камеры и видеотрансляция. Но высококачественные ложные цели дают очень хороший результат".

В прошлом Киев несколько бессистемно применял такие военные макеты. Этим занимались любители, лепившие что-то из отходов. "Назовем это кустарным промыслом", — отмечает Андрей Рымарук, директор военного отдела благотворительного фонда "Вернись живым", который снабжает украинских солдат оружием и боевой техникой с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году. с 2018 года фонд занимается проектированием надувных макетов типа тех, которыми пользуются военные во время боевой подготовки и учений. До начала российской спецоперации на армейское командование это не производило никакого впечатления. "Армия заявляла, что это ей не нужно", — рассказывает Рымарук.

У надувных ложных целей есть несколько преимуществ. Деревянные макеты тяжелые и неудобные, их собирают из нескольких частей. Для их транспортировки нужна машина, а для сборки-разборки деревянной рамы — специальная команда. Надувной макет шьют из нейлоновой ткани, а это намного дешевле. Он легкий, и его можно переносить в рюкзаке. Такой макет можно очень быстро надуть и установить на позиции, рассказывает инженер чешской компании Inflatech, которая специализируется на изготовлении надувных макетов советского и китайского оружия. "Включите насос, и через 10 минут у вас появится танк", — говорит он.

Надувные макеты могут имитировать что угодно: танки, полевую артиллерию, минометы, пулеметы. У русских, считающихся мастерами маскировки, есть целые заводы по производству надувных макетов, в том числе истребителей, которые можно выстраивать рядами, создавая видимость активно действующей авиабазы. Есть определенные проблемы с изготовлением тонких торчащих деталей типа антенн на РЛС. Инженер Inflatech объясняет: "Например, танковое орудие слишком длинное, а давление в надувном макете недостаточное. Поэтому нам приходится использовать в качестве опор алюминиевые трубки". Спрос на такую продукцию растет. С начала вооруженного конфликта на Украине количество заказов у Inflatech выросло на 30%.

В то же время ложные цели начинают все больше походить на настоящие. "Разборные деревянные макеты танков настолько реалистичны, — говорит Геращенко, — что с пяти метров их нельзя отличить от настоящих машин". По полям ездят грузовики, оставляя следы как от танковых гусениц, работают системы связи, создавая впечатление военных позиций. Inflatech использует гибкие рефлекторы, имитирующие нагрев орудийного ствола, из которого только что произвели выстрел. Так можно ввести в заблуждение устанавливаемые на беспилотниках тепловизионные камеры. Ложные цели также должны производить настоящий радиолокационный сигнал, хоть они и заполнены воздухом. Рымарук говорит: "Мы внедряем множество технических усовершенствований, но я сейчас не хочу о них рассказывать".

Макеты "эффективно" противостоят российским дронам "Ланцет", которые в настоящее время уничтожают украинскую артиллерию. "Беспилотник „Ланцет“ для нас самый опасный, — говорит Геращенко. — У него дальность 40 километров, и он несет три килограмма взрывчатки. Очень хорош для уничтожения артиллерии". Дрон "Ланцет" российского производства стоит меньше 50 тысяч долларов, а американская гаубица М777, которую сегодня применяют ВСУ, — почти 4 миллиона долларов. "Если противник видит тебя на поле боя, ты не просто мертв, — говорит Геращенко. — Это также очень дорого обходится". Но если убедить русских тратить ресурсы на стрельбу по ложным целям, объясняет Рымарук, "противника можно ослабить экономически".