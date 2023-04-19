В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию.

Многие знают, что большинство выступлений белорусского президента, образно говоря, «растаскиваются на цитаты». Некоторые из его выражений «улетают в народ» и становятся афоризмами. На просторах Интернета уже существуют целые сборники крылатых фраз и интересных изречений Александра Григорьевича. Но есть одна фраза, которую президент сам любит часто повторять.

«Дайте мне экономику, а всё остальное я сделаю без вас», – эти слова кочуют из выступления в выступление президента. В них Александр Лукашенко вкладывает большую смысловую «нагрузку». Как он сам говорит, будет экономика – не будет никаких «революций» и мятежей, будет экономика – будет суверенитет, будет экономика – всё остальное будет складываться удачно. Об этом, в частности, белорусский лидер рассказывал и во время своего выступления 31 марта с ежегодным «Посланием Президента белорусскому народу и Национальному собранию». Кстати, следует отметить, что обращение к белорусскому народу и парламенту получилось ярким и насыщенным. Темой Послания, как отметил президент, были условия сохранения суверенитета и независимости Республики Беларусь. «Почему я выношу на ваше суждение и на суждение многих миллионов наших граждан именно эту тему? Все очень просто — никогда раньше в истории нашей страны, особенно нашей независимой Беларуси, не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость», – пояснил в начале своего выступления Александр Лукашенко.

Традиционно сам документ (Послание) будут ещё долго и внимательно изучать и осмысливать различные слои населения Беларуси. Кроме того, несомненно, содержание Послания представляет немалый интерес и для зарубежной общественности. Как считает государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, это потому, что белорусский президент откровенно и чётко ответил на вопрос, что нужно делать для обеспечения безопасности не только Беларуси, но и во всём мире. «Это выступление нужно не только нашему народу, но и миру. Сегодня правильно было сказано, что президента слушали не только белорусы, но и граждане других стран. Это был посыл всему мировому сообществу. Все нуждаются в мире, безопасности, защите народа. Люди хотят жить и трудиться в безопасности», – подчеркнул Александр Вольфович, комментируя выступление Александр Лукашенко.

Здесь следует заметить, что мнения ряда слушателей относительно выступления президента Беларуси так же представляют особый интерес. В первую очередь потому, что дают возможность оценить, удалось ли белорусскому лидеру в своём обращении ответить на назревшие в обществе вопросы и доходчиво объяснить гражданам страны, как государство будет дальше развиваться.

Например, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, комментируя послание, указала на то, что, несмотря на санкционное давление, белорусская экономика развивается. «Санкции для нас – не какая-то новость. Действительно, к нам частенько применяют санкции. Потому что, когда страна развивается по своим традициям и законам, многим это не нравится. Но вместе с тем мы видим результаты той политики, которая проводится в нашей стране», – отметила Наталья Кочанова. «Мы видим, что экономика показывает то, что мы сегодня можем спокойно жить и работать. У нас достаточно рабочих мест. У нас люди сегодня, которые хотят заработать, – могут работать. Пожалуйста, работайте на предприятиях, в организациях – есть рабочие места. Открыты возможности для поставки своей продукции на экспорт. И, конечно, мы должны сохранить все то, что у нас было, все наши производства и предприятия», – дополнила председатель Совета Республики. «Поэтому в экономике вопрос номер один – это создание новых технологий и производств, импортозамещение. То, о чем говорит президент. И, конечно, это эффективная работа наших предприятий», – резюмировала Наталья Кочанова.

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, естественно, акцентировал внимание на «своих» компетенциях, которые раскрыл в Послании Александр Лукашенко. «Была проанализирована обстановка, которая складывается в мире и нашей стране. Кроме того, было проанализировано стратегическое развитие нашей страны. Национальная безопасность, устойчивое развитие экономики и общества – это очень важно. Народ не только Беларуси, но и всего мира волнуют вопросы безопасности. Как этого достигнуть в условиях глобальной милитаризации у границ нашей страны, сегодня говорил Президент»», – подчеркнул Александр Вольфович. Госсекретарь также обратил внимание на обстановку у белорусских границ. «Численность вооруженных сил в сопредельных странах растет. На наращивание вооружений тратятся огромные деньги. Количество учений в Польше и прибалтийских государствах также превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Еженедельно там проходит от семи до девяти учений», – отметил генерал Вольфович.

Ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Андрей Король считает, что обращение президента напрямую касалось основополагающих мировоззренческих понятий. Ректор уверен, что вопросы безопасности мира имеют глубокую связь с глобальным изменением самого человечества. Речь идет не только о столкновении смыслов общества и финансово-экономических технологий. Сегодня идет активная борьба за интеллектуальные ресурсы, что приводит к поляризации мира. Именно поэтому важно сохранять и отстаивать свои базовые человеческие ценности и историческую память, которые являются гарантами целостности государства. Андрей Король отметил, что сегодня, особенно на молодежную аудиторию, идет внешнее информационно-когнитивное воздействие с помощью технологий. «Это главное оружие сегодняшнего дня, когда еще нет целостной жизненной картины. Противостоять ему можно только путем критического взгляда и глубокого анализа», – подытожил ректор.

Старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович уделила особое внимание основным направлениям внешней торговли. «Особенностью Послания этого года, когда, по словам самого главы государства, на планете становится все меньше и меньше места для безопасной и достойной жизни, а предчувствие эпохальных перемен буквально витает в воздухе, стало честное и открытое обсуждение той нездоровой ситуации, которая сложилась в международных отношениях», – отметила старший преподаватель. «Выходом из сегодняшней кризисной ситуации в мире, возникшей и обостряющейся по инициативе ряда стран, традиционно обозначаемых собирательным понятием «Запад», очевидно, становится укрепление связей между старыми – проверенными друзьями, государствами, являющимися стратегическими партнерами, а также еще более интенсивный поиск точек сближения с другими странами, так же, как и Беларусь, обеспокоенными деструктивными процессами в мировой политике и экономике», – считает Юлия Абухович.

В свою очередь, Наталья Кучинская, начальник управления по образованию администрации Ленинского района Минска, поделилась мнением, что борьба за умы детей – это выстраивание правильных ориентиров, и посыл президента в этом направлении педагоги услышали. «Главный, объединяющий его посыл близок всем жителям нашей страны: берегите Беларусь! Каждый в своей семье, на своей работе делайте все, чтобы наша Синеокая развивалась, чтобы мир был в нашем общем доме», – подчеркнула Наталья Кучинская.

Можно ещё долго приводить комментарии специалистов из разных сфер, но и так уже вполне очевидно, что все они сходятся в главном – Послание достигло своих получателей, люди его поняли и приняли. А это значит, что кто-то в Беларуси хорошо разбирается в ситуации внутри страны и делает многое, чтобы сохранить поступательное и устойчивое развитие государства, при этом особое внимание уделяется социальным вопросам, обеспечению достойного уровня жизни белорусов, поддержанию мира и согласия в «Синеокой».

Владимир Вуячич