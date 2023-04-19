Анонс "антидрона" Antidrone Portable

Инженерами «Лаборатории Касперского» разработан портативный «антидрон» в виде радиочастотного детектора, призванного обнаруживать беспилотники. Причем первая партия в количестве 20 комплектов уже получена заказчиком — одной из российских компаний.

Новая система от «Лаборатории Касперского», получившая вполне логичное название Antidrone Portable, представляет собой относительно компактный радиочастотный детектор, очень точно обнаруживающий беспилотники в назначенной локации, который будет полезен при проведении массовых мероприятий, организации защиты частных домовладений и участков, а также логистической и транспортной инфраструктуры.

Kaspersky Antidrone Portable

Antidrone Portable, вес которого не превышает 5 кг и который по размерам соответствует туристическому чемодану, способен указывать точное положение наиболее популярных моделей беспилотников в радиусе одного километра с уточнением местоположения его оператора. Автономность Antidrone Portable составляет около двух часов, а контролируемую территорию можно увеличить за счет перемещения оператора по периметру отслеживаемой территории. Кроме того, новая система, при необходимости, может функционировать в связке с подавителями дронов.

Макс Антонов