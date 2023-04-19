Войти
Техкульт

Инженерами «Лаборатории Касперского» разработан портативный «антидрон»

353
0
+1

Анонс "антидрона" Antidrone Portable

Инженерами «Лаборатории Касперского» разработан портативный «антидрон» в виде радиочастотного детектора, призванного обнаруживать беспилотники. Причем первая партия в количестве 20 комплектов уже получена заказчиком — одной из российских компаний.

Новая система от «Лаборатории Касперского», получившая вполне логичное название Antidrone Portable, представляет собой относительно компактный радиочастотный детектор, очень точно обнаруживающий беспилотники в назначенной локации, который будет полезен при проведении массовых мероприятий, организации защиты частных домовладений и участков, а также логистической и транспортной инфраструктуры.

Kaspersky Antidrone Portable

Antidrone Portable, вес которого не превышает 5 кг и который по размерам соответствует туристическому чемодану, способен указывать точное положение наиболее популярных моделей беспилотников в радиусе одного километра с уточнением местоположения его оператора. Автономность Antidrone Portable составляет около двух часов, а контролируемую территорию можно увеличить за счет перемещения оператора по периметру отслеживаемой территории. Кроме того, новая система, при необходимости, может функционировать в связке с подавителями дронов.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.12.2022
Украинскую самоходную гаубицу «Богдана» испытали стрельбой по позициям российских войск
01.10.2021
Под железным колпаком иллюзий
16.07.2020
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
18.02.2019
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником
17.10.2016
Порошенко анонсировал разработку нового ракетного вооружения
20.08.2013
"Я верю. Мы сможем"
07.08.2009
Без пилотов и в стратосфере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 10:07
  • 48186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 18.04 14:40
  • 0
Польша в марте побила очередной рекорд в категории самая высокая инфляция
  • 18.04 13:36
  • 1
Пентагон считает, что конфликт на Украине не дает РФ оснований применить ядерное оружие
  • 18.04 09:24
  • 2
Медведчук считает, что трибунал над Зеленским позволит избежать ядерной войны
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России